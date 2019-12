Ça nous marque. King Jouet : "Malgré les mouvements sociaux, 2019 devrait être une bonne fin d’année"

L'entreprise de jouets King Jouet déploie une stratégie de réimplantation dans le centre des villes. (Photo d'illustration) (GETTY IMAGES)

King Jouet est le spécialiste français du jouet en France, dont la stratégie est de réimplanter des magasins en centre-ville. Avec aussi des livraisons de jouets à domicile dans les grandes villes.

Une marque de plus de 100 ans

C’est en 1875 que tout commence, avec l’ouverture d’un bazar dans le centre-ville de Voiron, dans l'Isère, par l’arrière-arrière-grand-père de Philippe Gueydon : Augustin Gueydon. Un petit commerce dont les principaux produits étaient de la vaisselle, des bibelots religieux ainsi que des jouets et d’autres ustensiles. Le nom de l’entreprise King Jouet a été créé en 1989 et, en 1995, Philippe Gueydon succède à son père à la tête de l’entreprise iséroise.

2018 : un Noël noir

Du fait des mouvements des "gilets jaunes", le marché a reculé de 7% sur la saison de Noël 2018. "Cela favorise donc les ventes sur Internet, ce qui représente à peu près 20% du marché du jouet", affirme Philippe Gueydon. Cependant il y a 4 jouets sur 5 qui continuent à être achetés dans les magasins.

Le pari des magasins spécialisés

Avec la concurrence des grandes surfaces, la marque résiste toujours autant en innovant avec la technologie. Les vendeurs, par exemple, possèdent des smartphones conçus pour répondre plus facilement, plus rapidement et d’une manière plus complète aux demandes des clients, ou encore le développement d’un site internet. Même si la technique reste la même : des magasins de jouets avec des vendeurs qui aident le client "à trouver le bon jouet".