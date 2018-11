Ça nous marque. Herta : "On a une culture culinaire en France qu’il ne faut pas perdre"

La marque a lancé cette année son jambon sans nitrite (HERTA NESTLE)

Herta est l’une des marques de charcuterie préférée des Français. Présente dans huit réfrigérateurs sur 10, la marque vient de lancer un jambon conservation sans nitrite et une gamme de produits bio. PDG du groupe Herta France depuis 2013, Arnaud de Belloy est l’invité d'Olivier de Lagarde.

Créée en 1897 en Allemagne

La marque qui, depuis 1947, s'appelle Herta (du nom d'une déesse de la mythologie germanique), a été fondée par un charcutier allemand, Ludwig Schweisfurth, dans la ville d'Herten en 1897. Le petit commerce de charcuterie se développe rapidement et automatise sa production.

En 1959, Herta lance les premières charcuteries coupées et pré-emballées, puis l'entreprise, dans les années 60, se développe en dehors de l'Allemagne de l'ouest et s'implante en France, en Angleterre et en Belgique. La saucisse Knacki Original sera lancée en 1975. La marque est rachetée par le groupe suisse Nestlé en 1986.

Première marque de charcuterie en France, le secteur est en baisse

Herta reste la marque de charcuterie préférée des Français. Un million de produits sont vendus en France chaque jour, et le marché français absorbe 80% de la charcuterie fabriquée par l'entreprise. Mais malgré cette position dominante, c'est un secteur qui accuse une baisse depuis plusieurs années. Une baisse de fréquence due aux attaques sur la viande, souligne Arnaud de Belloy. Une baisse qui trouve aussi son origine dans la mode du "mieux manger".

La charcuterie sans nitrite et les produits bio

La marque s'est lancée cette année dans la généralisation de sa charcuterie conservation sans nitrite et a aussi lancé les saucisses sans viande. Sur 600 millions de saucisses vendues par an, 10 millions sans viande ont été produites cette année.