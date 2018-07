Ça nous marque. Club Med, séjours all inclusive, sous pavillon chinois depuis 2015

Un village du Club Med à Punta Cana (République dominicaine). (EYEPRESS NEWS / AFP)

Thierry Orsoni est le directeur communication de la marque Club Med. L’entreprise, désormais propriété chinoise, représente un parc de 70 villages vacances dans 26 pays différents, avec 23 000 salariés.

En avril 1950, le champion belge de water-polo, Gérard Blitz, crée le Club Méditerranée, sous forme d’association. "C’est peu de temps après la deuxième guerre mondiale, dans un contexte épouvantable. Son idée c’est de retraverser les frontières mais cette fois sans armes, pour une expérience d’Eden" raconte Thierry Orsoni. Le premier village de tente apparaît en Espagne sur l’île de Majorque. Ce format de vacances promet dépaysement et épanouissement au sein de la nature.

Quatre ans plus tard, Gilbert Trigano fait évoluer la marque pour la transformer en entreprise. Elle devient une société anonyme en 1957. Le Club Med est plus professionnel et crée alors de nouveaux services. "Gérard Trigano, Gérard Blitz, sont les inventeurs de la formule 'tout compris'. C’est-à-dire que vous êtes débarrassé des contingences matérielles, vous vivez au contact de la nature et évidemment l’élément monétaire est remplacé par le célèbre "collier bar" , exlique Thierry Orsoni.

Le phénomène des bronzés

Patrice Leconte réalise en 1978 le film Les bronzés, avec la troupe du Splendid. Cette parodie des clubs de vacances a un impact fort sur le club : "Le talent de cette équipe a fait que cette comédie est devenue culte. Mais ils n’ont jamais nié le fait que c’était une petite caricature, et comme pour toute caricature, on force un peu le trait. On fait avec."

Dans les années 80, la marque change de nom pour devenir Club Med. Depuis cette époque, le club a évolué vers du plus haut de gamme. "Effectivement ce 'tout compris' est finalement le juste prix et a un excellent rapport qualité-prix."