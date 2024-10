Photomaton : 100 ans de photos en cabine

Comme tous les ans, c'est au mois de septembre que Photomaton réalise des chiffres records : Un million et demi de photos vendues. Cela représente "30% de tirages en plus, par rapport aux autres mois. À la rentrée, il y a la photo de la crèche, du carnet scolaire, des activités sportives. On voit des parents qui font la queue avec leurs poussettes devant des cabines", raconte Patrick de Baecque, le directeur général de Photomaton.

Un nouveau design signé Philippe Starck

À l'heure des selfies et des smartphones, la photo en cabine fait plus que résister. Largement implantée dans les supermarchés (9 sur 10 en sont dotés), Photomaton surfe aussi sur la mode des photos souvenirs. "Ce que l'on voit progresser, c'est cet usage fun, et cet intérêt pour la photo imprimée des plus jeunes. Un peu comme cela existe pour les disques vinyles. Cela participe de ce mouvement un peu nostalgique", explique Patrick de Baecque.

Les cabines se sont aussi modernisées ces dernières années, en collaboration avec le designer Philippe Starck. Fini le tabouret vissé qui monte et qui descend, remplacé récemment par un siège rouge lumineux. Côté paiement, la carte bleue est acceptée partout, "même si les pièces représentent encore de 20 à 40% des transactions."

Une marque centenaire

La cabine, créée aux Etats-Unis, fêtera ses 100 ans l'an prochain. La marque, elle, est arrivée en France en 1936, lancée avec des acteurs de l'époque, devant les Galeries Lafayette à Paris. "Le service a traversé toutes les époques pour nous permettre d'immortaliser un moment", résume Patrick de Baecque.