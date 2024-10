Vie quotidienne : attention aux rencontres toxiques sur internet

(I LIKE THAT ONE / DIGITAL VISION / GETTY IMAGES)

On peut faire une rencontre en ligne. Malheureusement, dans certains cas, on est loin des bons sentiments. D’ailleurs, c’est une thématique mise en lumière à l’occasion du Cybermoi/s, organisé par les autorités pour sensibiliser le public aux risques numériques.

Imaginez, une personne vous aborde, sur une appli de rencontre ou un réseau social. Rapidement, elle vous exprime ses sentiments : l’amour ou l’amitié intense qu’elle vous porte. Au fil des échanges, elle gagne votre cœur et votre confiance. C’est à ce moment-là qu’elle commence à vous demander de l’argent.

Une petite somme, d’abord, 50 ou 100 euros, parce que sa carte bancaire est bloquée. Elle vous rembourse, d’ailleurs, ce qui laisse imaginer qu’elle est fiable. Au fil des mois ou des années, les sommes demandées sont de plus en plus importantes ou alors, elle vous propose des placements financiers très prometteurs. Quand vous ne payez plus, elle vous menace et si vous cherchez à récupérer l’argent : impossible. C’est ce qu’on appelle une escroquerie sentimentale et ça peut coûter cher : jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Des victimes par milliers

D’après Jean-Jacques Latour, directeur de l’expertise cybersécurité pour la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, elles seraient des milliers, chaque année. Souvent des personnes de 45 ans et plus, dans une certaine solitude affective. Une femme veuve ou nouvellement divorcée, par exemple, repérée par les photos et informations qu’elle a pu livrer en ligne.

Pour éviter ce genre de situations, mieux vaut redoubler de prudence quand on est contacté par un ou une inconnue sur les réseaux, surtout si cette personne se montre vite très avenante. De nos jours, on communique beaucoup en ligne. La ligne rouge, c’est la demande d'argent, même s'il s'agit d'une petite somme. Ça commence toujours par une petite somme. Doit aussi vous mettre en garde, le fait que la personne vous contacte par messages - vocaux ou vidéos -, mais jamais directement. Et puis, généralement, elle va essayer de vous isoler de vos proches, sur le thème : "Ils ne peuvent pas comprendre ce que l’on vit". C’est surtout un moyen de ne pas éveiller les soupçons.

Souvent, ce sont les proches qui s’inquiètent pour la victime. Si c’est votre cas, vous pouvez contacter la police, la gendarmerie ou la plateforme Info Escroqueries. Si vous pensez être victime, vous pouvez faire une recherche de photo inversée. Si vous trouvez les mêmes photos sur d’autres profils, vous avez très probablement affaire à un escroc. Dans ce cas, il s’agit de cesser tout contact, de conserver les preuves et de déposer plainte. C’est ainsi que les autorités ont pu démanteler des réseaux mafieux d’escroquerie organisée. Il existe un numéro vert : 0 805 805 817