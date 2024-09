Vie pratique : ne pas oublier l'entretien annuel de sa chaudière

En cette fin septembre, vous prenez sans doute des douches bien chaudes, alors qu'avec la lumière qui décline et ces températures fraiches, vous commencez aussi penser à rallumer le chauffage, mais derrière tout ça, vous vous demandez peut-être si votre chaudière est prête à assurer la saison froide, sans risques. Avant toute chose, il convient de prendre quelques précautions et notamment de la faire réviser. C’est obligatoire, une fois par an et ça concerne tous les d’appareils fonctionnant au gaz, au fioul, ou au bois. Du moment que la puissance est comprise entre 4 et 400 Kw. Une précaution qui vaut aussi pour les pompes à chaleur et les appareils de chauffage avec ventilation.



Normalement, c’est à l’occupant de s’occuper de prendre rendez-vous qu'il soit propriétaire ou locataire, sauf si le bail indique le contraire. S’il s’agit d’une chaudière collective, là, c’est le propriétaire ou le syndicat de copropriété qui fera les démarches.



Cet entretien consiste à vérifier que l’appareil fonctionne bien. Le nettoyer, en retirant les dépôts de poussière ou de suie, le régler aussi, pour améliorer ses performances et ça, concrètement, ça permet de faire des économies d’énergie, et donc des économies tout court ! Le technicien va également vérifier que la chaudière ne dégage pas de monoxyde de carbone, une mesaventure qui peut arriver quand elle a une mauvaise combustion. C’est un gaz invisible, qui ne sent rien, mais qui peut vous asphyxier et même vous tuer en moins d’une heure. Cette étape est donc essentielle lors de la visite.

Le technicien vous donnera ensuite des conseils de bon usage et il vous remettra, pas forcément sur le champ mais sous 15 jours, une attestation d’entretien, qu’il faudra garder précieusement.

Des contrats d’entretien

Pour réaliser ce diagnostic, il est nécessaire de se tourner vers un professionnel qualifié et agréé. Il existe des certifications, comme le label RGE , Reconnu Garant de l’Environnement, mais le plus simple, c’est de faire appel à un chauffagiste professionnel. Certains proposent même des contrats d’entretien. Le coût est estimé entre 100 et 250 euros, mais évidemment, cela dépend du type de chaudière et du fait que vous ayez souscrit ou non à un contrat d’entretien.



Si vous ne faites pas entretenir votre chaudière chaque année, vous n’aurez pas d’amende. Aucune sanction pénale n’est prévue, même si c’est obligatoire. En revanche, ce que vous risquez, en cas de sinistre, c’est que l’assurance refuse de vous indemniser, si vous ne lui présentez pas la fameuse attestation d’entretien.