Un Français jette chaque année 24 kilos de nourriture encore comestible

Jeter des aliments que l’on aurait, en réalité, pu consommer comme une banane noircie ou un reste de riz, à la fin du dîner, cela nous arrive. Ça n’a l’air de rien, mais chaque année, un Français jette 24 kilos de nourriture encore comestible, soit l’équivalent d’un repas par semaine. Et derrière ces produits gaspillés, il y a de vastes enjeux, notamment environnementaux. C’est pourquoi le ministère de l’Agriculture a lancé une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

En France, le gaspillage alimentaire représente 4 millions de tonnes de déchets par an 📉

La lutte contre ce fléau est une priorité pour réduire les déchets, préserver les ressources et lutter contre la précarité alimentaire ⤵️https://t.co/w3jJiMfDBb #ChaqueGesteCompte #AntiGaspi — Ministère Agriculture et Souveraineté alimentaire (@Agri_Gouv) October 29, 2024

Il faut commence par planifier les repas et les quantités. Parfois, en faisant les courses, on peut être tenté par un lot promotionnel, mais est-ce qu’on va vraiment manger tout ça ? L’Ademe nous indique que l’on jette, chaque année, sept kilos d’aliments encore emballés. On doit aussi être attentif aux dates de péremption. Pas question de la dépasser, pour certains produits frais. Mais d’autres, comme les paquets de biscuits ou les boîtes de conserve, affichent une date qui se traduit souvent par la formule "à consommer de préférence avant" telle date. Cela signifie qu’on peut encore les manger au-delà, sans risque pour la santé.

Ranger ses courses et pas n'importe comment

Il faut être stratégique. Dans le frigo ou les placards, on place les produits qui se périment vite à l’avant. Ça évite de retrouver un vieux pot de yaourt ou cette conserve périmée depuis deux ans, au hasard d’un grand nettoyage. Certaines denrées, comme les fruits et légumes, tiennent mal sur la durée. Ils font partie des produits les plus gaspillés. Mais on peut allonger leur durée de vie en les conservant correctement. Le bac à légumes n’est forcément pas la meilleure piste parce qu’on a tendance à les y entasser et à les mélanger. Or certains vieillissent plus vite que d’autres et risquent d’abimer les voisins. L’idéal, c’est donc de ranger vos pommes-de-terre, mais aussi vos carottes, navets, radis et autre courges bien espacés dans une cagette, à l’abri de la lumière. Au cellier, c’est parfait, mais si vous êtes en appartement, vous pouvez installer un petit bac sur le balcon, à l’abri du soleil.

On garde au frigo la salade, dans un sachet pour qu’elle reste humide. On enveloppe le bouquet d'herbes aromatiques dans un torchon ou une feuille d’essuie-tout humide et on le garde dans une boîte hermétique au frigo. Il y a l’option congélation, aussi et les astuces zéro gaspi. Déjà, en prévoyant les bons dosages : une portion de riz, c’est un demi-verre, un verre entier pour des petites pâtes. On peut aussi donner une deuxième chance à des produits flétris : des légumes qui ramollissent, on en fait une soupe ou une quiche, sur laquelle on râpe ce fromage devenu trop dur. L'Ademe propose ainsi un livre de cuisine anti-gaspi.