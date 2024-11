Transports : l'angoisse de la panne de son véhicule

La panne d'une voiture peut être une petite galère qui peut vite prendre des proportions financières importantes sur autoroute, car à partir du premier décembre, les tarifs vont augmenter en matière de dépannage sur autoroute. Pour un dépannage sur place, il faudra compter 148,67 euros. Si la voiture doit être remorquée et selon son poids, cela pourra coûter 183,83 euros. Des hausses de prix de l’ordre de quatre ou cinq euros. Sachant que ces tarifs valent en journée, du lundi au vendredi. Le soir, la nuit et le week-end, c’est 50% plus cher. Près de 450 000 dépannages de véhicules sont pris en compte, selon les données publiées en 2024 par l’ASFA, l’Association des sociétés françaises d’autoroute. Quelque 11% de poids lourds, le reste, ce sont des voitures. Dans 80% des cas, la panne ne peut pas être prise en charge sur place, le véhicule doit être remorqué.

Penser à regarder sa jauge

Les pannes les plus fréquentes, sur place, sont souvent la panne de carburant. Il suffit donc d’en remettre et la voiture peut repartir. Dans les autres cas, qui nécessitent un remorquage, ce sont généralement des pannes du moteur : problèmes mécaniques, soucis d’encrassement. La santé des pneus peut aussi être en cause, et il y a les pannes électriques qui émergent. Quand ça arrive, on gare le véhicule le plus à droite possible, sur la bande d’arrêt d’urgence, on met le gilet jaune et on prévient les secours. Soit par une borne d’appel, soit via une appli comme SOS autoroute, qui vous géolocalise. Mais surtout, on ne reste pas dans la voiture. On se met derrière la glissière de sécurité et si possible, en remontant le sens de circulation, c’est-à-dire plutôt côté coffre du véhicule arrêté. C’est contre-intuitif, on peut se sentir protégé de la circulation en se mettant côté capot. Mais Christophe Boutin, le délégué général de l’ASFA, indiquait que, si le véhicule en panne devait être percuté par un autre, les projections partiraient vers l’avant. Il me précisait aussi qu’il n’est pas nécessaire d’installer le triangle de présignalisation, sur autoroute.





Les prestations que comprend le tarif du dépannage sur autoroute sont le déplacement du dépanneur. Après, selon les réparations nécessaires et le degré d’urgence, il doit vous proposer un devis. Ça vaut aussi le coup d’appeler rapidement votre assurance, pour savoir si elle prend en charge le dépannage, voire une partie des réparations, et si votre contrat vous permet de bénéficier d’une voiture de remplacement, par exemple. Les moyens de limiter les risques de panne sont avant de partir, il peut être utile de vérifier (ou faire vérifier) la batterie, les freins, les niveaux, de contrôler les pneus, aussi : Un pneu sous gonflé s’échauffe plus vite sur autoroute, et il risque d’éclater.