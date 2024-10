Santé : la marche, un exercice quasi quotidien que l'on fait par besoin ou par plaisir

La marche reste la première pratique physique des Français, et probablement la plus accessible : c’est gratuit, pas besoin d’équipement particulier à part des chaussures confortables et il suffit d’ouvrir la porte pour se lancer. Vous pourriez même y trouver du plaisir !

Si vous courez ou que vous faites du vélo, vous savez à quelle vitesse vous avancez. Vous en faites même un petit défi, mais est-ce que vous savez à quelle allure vous marchez ? C’est exactement pour ça que la Fédération Française d’Athlétisme organise, samedi 5 et dimanche 6 octobre, la Marche en Fête, dans six villes de France. Pour vous motiver à marcher, et aussi vous rappeler que c’est un formidable allié de la santé.

Le chiffre de 10 000 pas chaque jour, pour rester en bonne santé ne repose sur aucune preuve scientifique. Des études ont démontré qu'à partir de 4 000 pas chaque jour, le risque de décès diminuait. Même si on part de rien, qu’on fait juste 500 pas de plus que la veille, le risque cardio-vasculaire baisse. 500 pas, c’est 300 mètres, environ. L’idée, c’est donc d’allonger régulièrement la distance et de tendre vers les 6 000 pas quotidiens. C’est plutôt ce chiffre qu’il faut retenir. Il correspond aux 30 minutes d’activité physique recommandées pour les adultes.

Marche rapide ou marche tranquille

En matière d’activité physique, le maître mot, c’est la progressivité. Donc chacun son rythme, pour commencer. Et, si on peut, on augmente la cadence. Le cœur va se mettre à battre plus vite, le souffle se raccourcit, on commence à avoir chaud. C’est ce qu’on appelle la marche active et c’est l’idéal : on fait travailler l’équilibre, les muscles et l’appareil cardio-respiratoire. On n’est pas obligé de faire ses 30 minutes en une seule fois, on peut fractionner, avec trois fois dix minutes, par exemple.

La marche est une activité bonne pour le moral, également. Elle permet de lutter contre l’anxiété et apaise, ce qui peut vous mener loin, bien au-delà du nombre de pas ! Pour le philosophe Nietzsche, les grandes pensées venaient en marchant, tandis que Steeve Jobs, l’un des fondateurs d’Apple, faisait des "walking meetings", des réunions en marchant. À notre niveau, si on passe beaucoup de temps assis, on peut déjà se dégourdir les jambes, toutes les deux heures et passer ses coups de téléphone en marchant.