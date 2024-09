Rentrée scolaire : Peut-on faire changer de classe un enfant ?

C'est un phénomène récurrent en ce mois de septembre, après la rentrée. Les enfants demandent s'ils peuvent changer de classe pour retrouver un ami ou éviter un professeur, voire changer d’option. Les raisons sont parfois plus ou moins motivées et ce souhait peut provoquer une belle pagaille dans les établissements au point d’inciter les établissements à se montrer très fermes.

Il n'existe pas de texte qui encadre cette pratique, ce qui ne veut pas dire que c’est inenvisageable. D’après Louis le Foyer de Costil, avocat spécialisé dans le droit de l’éducation, dans certains cas, s’il s’agit d’un motif sérieux, lié à l’intérêt supérieur de l’enfant, on peut tout à fait imaginer faire changer son enfant de classe. Il faut avancer un motif légitime. Ces situations, dans lesquelles le bien-être de l’enfant est sérieusement atteint, peuvent être nombreuses. Il peut s'agir de cas de harcèlement, de problèmes d’organisation avec les transports, ou d'horaires de travail des parents. On peut aussi retrouver des raisons de santé, aussi. Un enfant peut, par exemple, se rendre régulièrement à un rendez-vous médical. Si la classe d’à côté dispose d’un emploi du temps plus adapté, cela peut valoir le coup de demander qu’il puisse l’intégrer.



Assortir sa demande de pièces justificatives



Il faut s'adresser au chef d’établissement, dans un premier temps. C’est lui qui peut prendre ce genre de décision. L’idéal, c’est d’assortir sa demande de pièces justificatives : le certificat d’un médecin pour attester des besoins de l’enfant, l’attestation d’un psychologue concernant un enfant en souffrance. C’est un bon argument s’il subit des violences scolaires, notamment s’il est victime de ses camarades. En revanche, si les difficultés de l'enfant sont liées à sa relation avec un professeur, là, l'avocat déconseille d'entrer dans le détail. Pointer la responsabilité d'un professeur ne plaît généralement pas à l'institution.

Si le chef d’établissement refuse le changement de classe, il est possible de s’adresser au rectorat. Et si l’élève est scolarisé en primaire, on peut aussi contacter le maire. Si vous n’obtenez pas de réponse favorable, il reste l’option de la DASEN, la Direction académique des services de l’éducation nationale. C’est aussi ce service qu’il faudra contacter en cas de déménagement pendant l’année scolaire. En espérant qu’il y ait une place disponible dans un autre établissement.