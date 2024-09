Recyclage : des amendes pour les déchets mal triés ?

Pour le recyclage des déchets, en plus du verre, du papier et du plastique, il y a maintenant des poubelles pour les biodéchets, c’est-à-dire les restes alimentaires ou les feuilles mortes. Aujourd’hui, quatre Français sur 10 ont la possibilité de les trier, mais c’est facile de se tromper, surtout quand on sait que l’on produit chacun 580 kg de déchets par an. Pour rappel, les emballages, papier, plastique et aluminium doivent aller dans le bac jaune, le verre dans le bac blanc ou vert, et les biodéchets dans des poubelles marron. Le reste sera mis dans les poubelles grises ou noires.

Signalement d'erreur ou refus de collecte

D’après l’Ademe (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 40% de nos poubelles sont occupées par des ordures recyclables. Pour sensibiliser la population, une initiative a été mise en place depuis quelques jours, dans une vingtaine de communes normandes avec des sacs translucides pour les ordures qui ne relèvent pas du tri. On peut ainsi voir les éléments recyclables qui ne devraient pas s'y trouver. L’agent de collecte devra signaler l’erreur, en déposant un tract dans la boîte aux lettres. Mais à terme, la poubelle pourra être refusée, jusqu’à ce que le tri soit fait correctement.

Ça pourrait aller encore plus loin, car théoriquement, la loi prévoit une amende de 35 euros, si vous ne respectez pas les consignes de tri et les bons contenants. Tout comme on risque actuellement une amende de 750 euros si on laisse sa poubelle en permanence dans la rue, parce que cela s’apparente à un dépôt sauvage.

Connaître les règles dans sa commune

Pour éviter de se tromper, on peut se renseigner auprès de sa mairie (ou de la communauté de communes) pour connaître les règles de collecte, près de chez soi. Le site de l’Ademe aussi peut aider : vous indiquez un objet et on vous dit où le jeter. Le tube de dentifrice vide, c’est avec les emballages, le flacon de parfum va dans le conteneur de verre. En revanche, un verre cassé, c’est dans la poubelle des ordures résiduelles, parce qu’il n’est pas fait du même verre que les bocaux ou les bouteilles, et ne se recycle pas.

Rappelons enfin que le meilleur déchet est encore celui qu’on ne produit pas. Si on peut se passer de certains produits, à usage unique notamment, comme les lingettes ou la vaisselle jetable, c'est toujours ça de pris.