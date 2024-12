Quels moyens existent pour comparer les tarifs des fournisseurs d'électricité ?

Alors que Michel Barnier, Premier ministre, vient de renoncer à l’augmentation des taxes sur l’électricité et que le prix pourrait baisser de 14% au début de l'année 2025, on va s’intéresser à une autre possibilité de faire baisser la facture.

D'après le dernier baromètre Energie-Info, deux tiers des Français ignorent qu’ils pourraient faire de belles économies en quittant le tarif réglementé de l’électricité avec à la clé jusqu’à 20% de moins sur la facture. Pour vous faire une idée, il existe des comparateurs, comme celui du Médiateur de l’Energie. Il est gratuit, indépendant et vous propose de réaliser une simulation en ligne, soit à partir d’une estimation de votre consommation, soit à partir de votre facture actuelle. Ça vous permet de comparer les prix. D’ailleurs, soyez attentifs à bien regarder les tarifs TTC.



Il existe plusieurs offres, aux tarifs réglementés, fixes ou indexés. En fait, ça dépend des périodes. Pendant la crise de l’énergie, le tarif réglementé était le plus compétitif, mais actuellement c’est plutôt l’inverse. Ça pourrait à nouveau bouger en février 2025. Il y a donc ce tarif réglementé, les contrats à prix fixes et d’autres, indexés, mais si certains modèles d’indexation vous semblent compliqués, mieux vaut se tourner vers une offre facile à comprendre. Notez aussi qu’à l’entrée de l’hiver, ça n’est pas forcément une bonne idée de choisir un modèle indexé sur les prix du marché, qui ont tendance à fluctuer (plutôt qu'augmenter car ça augmente l'hiver et diminue l'été)

Chaque fournisseur à ses spécificités

Si vous êtes intéressés par un contrat heures pleines - heures creuses, soyez sûr de pouvoir déplacer au moins un tiers de votre consommation en heures creuses, sinon ça ne sera pas avantageux. Concernant le service client, sachez que certains fournisseurs fonctionnent uniquement par internet, sans contact téléphonique ; cela peut être une donnée importante pour vous. Vous pouvez aussi consulter le nombre de saisines dont chaque opérateur a fait l’objet, vis-à-vis du Médiateur de l’Energie : un taux de saisines faible, c’est un bon indice de tranquillité. Méfiez-vous du démarchage, par téléphone ou à domicile. Les prix avancés peuvent reposer sur une estimation qui ne correspond pas à votre consommation réelle, avec le risque de mauvaise surprise qui va avec. Attention aussi aux promotions : parfois, elles s’assortissent de conditions particulières.



Si les tarifs bougent régulièrement, on peut changer de contrat régulièrement car les particuliers ne s’engagent pas sur la durée. Ça vaut donc le coup de regarder les offres de temps en temps. Une fois que vous avez identifié le fournisseur et le contrat qui vous conviennent, vous signez un engagement et définissez la date de début du contrat. C’est le nouvel opérateur qui s’occupe de tout et ça ne vous coûtera rien.