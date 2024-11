Les règles à respecter pour les feux de cheminée

Si vous utilisez une cheminée à foyer ouvert, il faut commencer par vous renseigner, auprès de votre mairie, car certaines communes interdisent leur utilisation à cause de la pollution. C'est le cas dans la métropole de Lyon, notamment. Jetez également un œil au règlement de copropriété, si vous habitez dans un immeuble, pour vous assurer que c’est autorisé. Si c’est le cas, en règle générale, le feu peut aussi bien être utilisé comme source de chauffage principal ou d’appoint. Là encore, ce n'est pas partout. En Île-de-France, il est interdit d’utiliser un foyer ouvert comme chauffage principal. C'est possible seulement en appoint ou pour le plaisir. Sachant que c’est un plaisir polluant, donc à consommer avec modération.



Si on utilise un foyer fermé, un insert ou un poêle et que la copropriété en permet l’usage, vous pouvez l’utiliser en guise de chauffage. Mais dans tous les cas, il y a des règles à respecter : vous devez obligatoirement faire ramoner votre appareil – cheminée, poêle ou insert – au moins une fois par an. Les assurances demandent, parfois, deux contrôles. Là encore, vérifiez ce que prévoit votre contrat et adressez-vous à un professionnel diplômé ou certifié, sans oublier de lui demander une attestation de son passage.

Le choix des bûches est primordial





Pour faire un bon feu, il faut utiliser du bois sec, idéalement rentré 48 heures avant la flambée. Pour les essences, vous pouvez miser sur le chêne, l'hêtre ou l’érable, qui offrent une bonne combustion et laissent peu de résidus parce qu’il ne faudrait pas que votre feu génère un incendie. Quand le bois brûle, il peut laisser des dépôts sur le conduit qui, à force de s’accumuler, pourraient s’embraser, attaquer et fissurer la paroi, jusqu’à brûler une poutre ou un isolant présent dans le mur. Les pompiers sont appelés tous les jours, pour des incendies de maison liés aux feux de cheminées, d’où l’intérêt de bien choisir son bois. On évite, par exemple, de brûler du sapin.



Pour limiter les risques, il est souhaitable d'établir une sorte de périmètre de sécurité autour de la cheminée. On ne stocke ni le bois, ni les allume-feu à proximité et on pense bien à installer le pare-feu (ou à fermer la porte de l’insert) quand on va se coucher. Quand on démarre le feu, on ne surcharge pas le foyer de bûches. L’idée, c’est de faire monter la température progressivement, afin d’éviter un choc thermique qui pourrait abîmer la paroi. Un dernier conseil, en vue des fêtes et pour les mêmes raisons : on ne fait pas brûler les cartons et papiers cadeaux dans la cheminée.