Les messages frauduleux, émanant soi-disant de l'assurance-maladie, toujours d'actualité

L’assurance-maladie nous alerte sur les nombreuses tentatives d’escroquerie qui circulent en son nom, par téléphone, courriel et sms. C’est ce qu’on appelle des tentatives d’hameçonnage. Généralement, dans un premier temps, il s’agit de récupérer des données personnelles : l’escroc va vous demander de fournir vos identifiants de connexion ou votre numéro de Sécurité sociale. Mais parfois, il vous invite directement à partager vos coordonnées bancaires. Dans tous les cas, au bout du compte, l’objectif est de vous soustirer de l’argent.

Cette année, cela représente 60% des signalements qui arrivent sur le site officiel d’assistance aux victimes, cybermalveillance.gouv.fr. C’est considérable, observe Jean-Jacques Latour, le directeur expertise cybersécurité : il estime à plusieurs dizaines de milliers, le nombre de victimes, rien que pour l’année 2024. Il explique aussi que l’arnaque à l’assurance-maladie avait beaucoup circulé en 2022, puis plus rien l’année suivante, grâce à des campagnes de sensibilisation. Et la revoilà, sous des formes variées et toujours plus sophistiquées.

On peut limiter les risques

Si vous recevez un message pour renouveler votre carte Vitale, actualiser votre dossier pour maintenir vos droits, recevoir un virement ou parce qu’une fraude serait en cours sur votre compte, soyez vigilants : ce sont les thèmes les plus utilisés pour les tromperies. Il y a aussi, cette année, des arnaques au faux dépistage, pour des prothèses auditives, donc méfiance.

Attention aussi à un message qui vous demande de réagir très vite. Au contraire : prenez le temps de regarder le nom et l’adresse de l’expéditeur. Un numéro qui commence par 07 n'a rien à voir avec le 38 663, le seul numéro duquel l’assurance maladie adresse des sms. Si c’est un appel téléphonique, vous pouvez demander au conseiller le dernier remboursement versé : s’il vous donne la bonne réponse, c’est un vrai conseiller. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois éléments que l’assurance-maladie ne vous demandera jamais : vos identifiants au compte Ameli, notamment le mot de passe. Des informations médicales. Et votre numéro de carte bancaire.