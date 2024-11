Le stockage des bouteilles de gaz chez soi est dangereux

En général, on utilise des bouteilles de gaz pour la cuisson, pour faire fonctionner un chauffage d’appoint ou un appareil de bricolage. On en trouve aussi dans les locaux commerciaux mais sur les quelque 68 millions de bouteilles de gaz en circulation dans notre pays, seules 10% reviennent au distributeur après utilisation. Cela signifie que tout le reste, la grande majorité, est stockée, sans qu’on n’en fasse rien. Avec les risques que cela représente, et auxquels la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers consacre une campagne de sensibilisation en partenariat avec Antargaz.



Les risques encourus sont de deux types. Le premier est humain. Une bouteille de gaz, c’est un explosif en puissance, si elle est exposée à la chaleur. D’ailleurs, même quand on pense qu’elle est vide, la bouteille contient toujours un peu de gaz et cela expose les Pompiers à des risques supplémentaires, quand ils interviennent. En cas d’incendie, par exemple. Il y a 10 jours encore, la presse rapportait le cas de quatre pompiers, blessés en intervention, à la suite de l’explosion de bouteilles de gaz, en Loire-Atlantique. Ils sont en première ligne dans ces cas, mais évidemment, le danger concerne aussi les habitants.

Les bouteilles usagées peuvent se recycler



Le deuxième risque concerne l’environnement. Pas seulement pour les bouteilles abandonnées en forêt, qui pourraient amplifier les ravages d’un incendie mais aussi parce que nos bouteilles inutilisées auraient droit, en réalité, à une deuxième vie si on les rapportait dans un point de vente. Elles feraient l’objet d’une vidange, d’une inspection pour s’assurer qu’elles respectent bien les normes de sécurité en vigueur. Elles pourraient être à nouveau remplies de gaz et finalement, repartir dans le circuit de distribution. Cela éviterait d’en fabriquer de nouvelles. On peut aussi rapporter les bouteilles non utilisées dans un point de vente agréé.

Et pour celles dont vous avez besoin, quelques conseils de stockage, en toute sécurité : si c’est du butane, vous pouvez conserver la bouteille à l’intérieur, mais pas au sous-sol, qui est généralement mal ventilé. Si c’est du propane, elle doit être stockée à l’extérieur, sous un simple abri, ça suffira.

Quelle que soit la bouteille, maintenez-là debout, à la verticale, sur un support bien stable, pour éviter les fuites. Pas question de la remplir soi-même. N’hésitez pas à vérifier que les tuyaux d’alimentation ne sont pas craquelés ou fendus. Regardez aussi la date de péremption qui est indiquée dessus : si elle est atteinte, cela signifie qu’il faut en changer.