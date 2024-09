Le handicap, première cause de discriminations en France, n'est le plus souvent pas visible

Les Jeux Paralympiques se terminent mais pour ceux qui vivent une situation de handicap, la vie continue. Et en France, le handicap reste la première cause de discriminations d'après le Défenseur des droits.

D’après des chiffres relayés par le ministère de l’Agriculture, une personne sur deux se trouvera en situation de handicap au cours de sa vie. Handicap durable ou temporaire, avec une maladie chronique, un cancer ou à la suite d'un accident, dont on va finir par guérir ou non. De fait, 85% des personnes handicapées le deviennent au cours de leur vie.

C’est important de le souligner : le handicap n'identifie pas la personne en elle-même, le handicap décrit la limitation d’activité qu’elle subit à cause de ce qu’elle a. Par exemple, pour une personne qui circule en fauteuil, ce qui la met en situation de handicap est de se retrouver face à un escalier. Le handicap, c’est l’obstacle qu’elle rencontre et qui l’empêche d’accéder à la vie de la société, comme tout le monde.

Quelque 80% des handicaps sont invisibles

Mais si on associe souvent le handicap au fauteuil roulant, en réalité, il n’est pas toujours visible, loin de là. Sur les quelque 12 millions de Français en situation de handicap, plus des trois quarts ont un handicap invisible. Cela peut être un trouble psychique, une sclérose en plaques, la maladie de Crohn, de l’épilepsie… Et comme il ne se voit pas, cela occasionne beaucoup d’incompréhensions, qui peuvent se traduire par des réactions du genre : "tu as l'air bien pourtant", ou bien "tu pourrais faire un effort". De manière générale, le handicap reste la première cause de discriminations, en France. Il représente plus d’une réclamation sur cinq adressés au défenseur des Droits, d’après son dernier baromètre.

On espère que les Jeux Paralympiques feront avancer la cause des personnes concernées. Retenons aussi que le handicap peut se traduire de manières très variées : une difficulté à se déplacer, à communiquer, mais aussi simplement de la fatigue, ressentie autrement.