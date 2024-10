Jeux vidéo : "Roblox", le jeu le plus populaire chez les 11-12 ans

"Roblox" est un immense succès ! Le jeu le plus populaire chez les 11-12 ans ! C’est ce qui ressort de la dernière édition d’une étude (réalisée par l’agence Heaven en partenariat avec l’association Génération Numérique), qui analyse, chaque année, les usages numériques des moins de 13 ans. C’est une plateforme sur laquelle les joueurs peuvent construire des environnements en 3D. Ils peuvent donc créer des mondes et jouer ensemble à toutes ces mini-activités qui ont été imaginées, par eux et par d’autres. Les jeunes adorent parce qu’ils peuvent construire leur univers et communiquer avec les autres joueurs.

Rester vigilant

Certains contenus peuvent être trop violents. Pour le savoir, il faut s’y intéresser, pourquoi pas jouer ou, en tout cas, en parler avec eux. Est-ce que leur jeu consiste à construire une maison, à jouer au basket ou à tuer des ennemis ? Tout ça permet d’ouvrir le dialogue. En s’intéressant au jeu et aux interactions, on peut découvrir que son enfant s’est fait un copain en ligne, en lui donnant quelques conseils. Surout ne jamais divulguer d'informations personnelles en ligne, ni son nom, ni son adresse, ni celle de son collège, par exemple, et ne jamais accepter les cadeaux en ligne.

Ces moments d’échange et ces conseils, que l’on va donner aux jeunes joueurs sur leur vie privée et leur intimité, ils vaudront aussi quand nos enfants s’inscriront sur des réseaux sociaux. Et ils sauront en faire un bon usage.