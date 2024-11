Installation de panneaux solaires : comment éviter les arnaques ?

400 000 : c'est le nombre de nouveaux foyers qui se sont équipés en panneaux solaires ces deux dernières années. Et qui dit tendance forte, dit marché concurrentiel, avec des offres plus ou moins sérieuses. Joel Mercy, le président de GPPEP, le groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque, estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de citoyens qui ont déposé plainte pour arnaques. Rien que dans son association, plus d’un adhérent sur cinq s’est lancé dans une procédure.

Un installateur qui promet un rendement à 100% de votre facture actuelle, un autre qui surfacture, assurant que vous pourrez récupérer la TVA, celui qui fait croire aussi que vous n’aurez rien à débourser avec les aides de l’État. Tous ces signes doivent alerter, car sont des mensonges, ou la porte ouverte à des escroqueries. Pour bien choisir son installateur, il est conseillé d'oublier le démarchage par téléphone ou la publication en ligne. Il est également recommandé d'éviter de s’engager sur une foire ou un salon : les tarifs y sont souvent plus élevés que la moyenne et généralement, c’est impossible de se rétracter.

Comment éviter les arnaques ?

Il est donc conseillé de demander à un installateur de proximité qui a pignon sur rue, indique Joël Mercy. On peut consulter la liste des professionnels qualifiés, sur le site gouvernemental France-renov.fr. Le choisir près de chez soi permet de le contacter facilement, de savoir s’il est installé depuis longtemps, d’entrer en contact avec d’autres clients et pourquoi ne pas aller jeter un œil à leurs installations. Et puis surtout, si vous lui confiez la vôtre, il pourra vous dépanner en cas de besoin. Sachant qu’une installation peut fonctionner jusqu’à 40 ans.

Les tarifs peuvent varier du simple au double selon les installateurs, d’après une étude HelloBank. Sachant qu’il existe différentes puissances d’installations, ça se mesure en KiloWattCrête. Selon le GPPEP, le juste prix se situe entre 2 et 2,50 euros par watt-crête.

Avoir un bon tarif et le bon installateur est un bon début pour avoir des panneaux solaires. Même si le secteur de la rénovation énergétique est souvent comparé au Far West. Il faut donc prendre le temps et pourquoi pas, contacter un conseiller France Rénov’ ou une association, avant de valider un devis. Si, malheureusement, vous avez été victime d’une arnaque ou d’un problème avec votre installation, n’hésitez pas à le signaler sur le site dédié, Signal Conso, qui pourra vous aider.