Étrennes : attention aux arnaques !

Pompiers, éboueurs, facteurs... C'est le début de la période des étrennes. Mais déjà, certaines communes alertent sur des escroqueries aux calendriers vendus par de faux éboueurs dans plusieurs villes de la métropole de Strasbourg (Bas-Rhin). À l’autre bout du pays, dans le Finistère, plusieurs villes font savoir que la gendarmerie a déjà enregistré des vols par ruse chez des personnes âgées, liés à la vente de calendriers en porte-à-porte.

Si vous achetez un calendrier à un faux agent, le premier risque est de donner de l’argent à une personne qui n’est pas le pompier ou l’éboueur que vous pensiez. Le second risque, c’est surtout celui du vol à domicile, quand vous laissez entrer un faux agent, un escroc, dans votre maison.

D'une profession à l'autre, la vente de calendrier n'est pas encadrée de la même façon. Pour le facteur, c’est une initiative personnelle. Donc l’argent récolté va dans sa poche. Chez les pompiers, en revanche, c’est une œuvre collective, une tradition qui participe notamment à financer la caisse de secours pour les veuves et orphelins des sapeurs-pompiers.

Distribution de calendrier : comment reconnaître un escr oc ?

Selon la Poste, la tradition des calendriers existe surtout à la campagne, où l’on connaît bien son facteur. Donc on saura le reconnaître, quand il sonnera pour vendre un calendrier. En ce qui concerne les éboueurs, sachez que la vente de calendrier et les étrennes sont tout simplement interdites par certains établissements de gestion de déchets ou certaines communes. Cela vaut donc le coup de se renseigner auprès de sa ville. Les gendarmes et les policiers non plus, n’ont pas le droit de vendre des calendriers. Quant aux pompiers, ils les distribuent sur leur propre secteur. Donc si ce sont les mêmes que l’an dernier, c’est bon signe ! Il est également nécessaire d'être attentif à l’uniforme qui doit être complet. Un pompier en basket, ça doit alerter. La localité doit toujours être indiquée sur les calendriers, c'est aussi un bon indice.

Si quelqu'un sonne chez vous, deux conseils sont à retenir : il ne faut laisser personne entrer à l’intérieur du domicile, et si c’était le cas, il ne faut jamais laisser ces personnes seules, le temps d’aller chercher la monnaie.