Environnement : qui doit ramasser les feuilles mortes sur les trottoirs ?

En principe, cela revient à la commune de ramasser les feuilles mortes. C’est donc au maire d’organiser le nettoiement – c’est le terme inscrit dans la loi – des voies publiques. Mais il peut aussi imposer aux habitants de balayer les feuilles mortes devant chez eux. Dans ce cas, ça passe par un arrêté municipal. C’est assez répandu. D’ailleurs, ça va souvent plus loin que les feuilles mortes : le riverain est aussi tenu de désherber et d’enlever la mousse sur le trottoir devant chez lui et de racler et balayer, aussi, en cas de neige ou de verglas.

Certains arrêtés prévoient des PV en cas de non-respect (mais ça semble très théorique), d’autres précisent que la responsabilité du riverain peut être engagée, en cas d’accident : imaginez un passant qui marche sur le trottoir devant chez vous, glisse sur les feuilles, tombe et se blesse. Ça vaut donc le coup de savoir si c’est à vous de nettoyer, là où vous vivez.

Attention à ce que vous faîtes du tas de feuilles mortes !

Quelque 15% des Français brûlent les feuilles, les branches, les épluchures, ce qui est interdit ! Aussi bien à l’air libre qu’en incinérateur. Vous risquez même une amende de 750 euros. Donc on oublie. On ne balaie pas non plus les feuilles du trottoir dans le caniveau. Si vous avez un jardin, vous pouvez les utiliser en paillage, autour des plantes que vous cultivez. En hiver, ça protège les souches du froid, en cas de gelée. Vous pouvez aussi les mettre dans votre compost si vous en avez un, et sinon, soit vous bénéficiez d’une collecte des déchets verts, soit vous les déposez à la déchetterie.



Les feuilles mortes peuvent aussi être à l’origine de conflits de voisinage quand elles tombent abondamment sur le terrain d’à côté ou qu’elles bouchent la gouttière du voisin, par exemple. C’est au propriétaire d’éviter ce genre de désagrément en entretenant correctement ses arbres, pour éviter de nuire au voisin. En cas de souci et avant de saisir la justice, on peut essayer de régler la situation à l’amiable. En contactant un conciliateur ou un médiateur.