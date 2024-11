Éducation : quelques conseils pour bien mémoriser

Une pensée particulière aux 12 millions d’élèves qui reprennent lundi 4 novembre le chemin des cours avec, pour certains, la perspective d’un examen à la fin de l’année. Une bonne occasion pour intégrer quelques astuces de mémorisation, partagées par l’Observatoire B2V des Mémoires. On dit souvent qu’il faut relire ses leçons régulièrement. Ce qui est sûr, c’est qu’à temps passé équivalent, un apprentissage espacé et régulier est plus efficace que le bachotage de dernière minute. En revanche, d’après le neuropsychologue Mathieu Hainselin, relire ses leçons n’est pas le meilleur moyen de les retenir. L’idéal, c’est plutôt de tester ses connaissances. Avec des QCM, des quizz et encore mieux : la page blanche. On prend le thème de la dernière leçon d’histoire, et on se demande : de quoi je me souviens ? On note ce qui revient. Bien sûr, on vérifie si c’est bon et ce qui manque. Ce qui est revenu est acquis : c’est la bonne nouvelle. En revanche, il faudra revenir sur ce qui ne l’est pas, et c’est aussi pour ça que c’est bien d’anticiper.

D'autres méthodes sont à essayer

Le travail de groupe, c’est motivant et ça engage : un peu comme la séance de sport que vous repoussez, si vous êtes seul, mais que vous honorez, si vous avez rendez-vous avec un ami. On a tout intérêt à multiplier les canaux d’apprentissages : le prof que l’on écoute, le schéma que l’on regarde, la discussion que l’on a avec les amis. Cela multiplie les chemins que notre mémoire pourra emprunter pour restituer l’information. Une des voies à cultiver, c’est celle de l’exemple personnel. Si vous aidez votre enfant à réviser un théorème de maths ou une leçon de français consacrée aux figures de style, demandez-lui d’illustrer par, un exemple, ce qui vient de lui. On appelle ça l’effet de production et c’est un bon moyen de mémoriser tout comme ces petits liens étranges : un événement historique qui a lieu le même jour que l’anniversaire d’un copain. Ça aide. Comme la fameuse phrase "Mais où est donc Ornicar" nous a permis d’apprendre les conjonctions de coordination. On peut s’inventer des histoires, comme ça, pour mieux retenir.

Un bon environnement de travail

Il est nécessaire de se couper de toute sollicitation : pas de téléphone, de télé et de musique, surtout s’il y a des paroles, parce que ça court-circuite l’attention. Il faut aussi faire des pauses : D’après le neuropsychologue, on peut apprendre efficacement deux heures de suite, à raison de quatre séances de 20-25 minutes et avec une grosse pause de dix minutes au milieu. C’est le bon moment d’aller prendre l’air et de marcher un peu.