Éducation : Parcoursup, un cauchemar pour de nombreuses familles

Encore trois mois avant les inscriptions à Parcoursup, qui débuteront mercredi 15 janvier, mais c’est le bon moment pour se poser quelques questions, fondamentales : Qu’est-ce que j’ai envie de faire ? Est-ce qu’il existe un métier en particulier, ou un secteur, qui m’intéresse voire plusieurs, même ! Suis-je prête à me lancer dans de longues études ? Est-ce que j’en ai les moyens ? Ça fait déjà beaucoup de questions. On peut en parler en famille, commencer à se renseigner, aller faire un tour aux salons étudiants et participer à la semaine de l’orientation, organisée au lycée, entre novembre et décembre. Il faudra remplir ce qu’on appelle la fiche de dialogue. Ce document qui vise à formuler son projet. Il sera soumis au premier conseil de classe (en décembre, donc), et donnera lieu à des recommandations, de la part de l’équipe pédagogique.



Le début des inscriptions approche à grand pas



Les inscriptions sont ouvertes pendant deux mois. Donc il est urgent de prendre son temps pour peaufiner son dossier. Le deuxième trimestre, c’est le moment d’aller faire un tour aux journées portes ouvertes et autres salons d’orientation pour rencontrer des étudiants, mais il s'agit avant tout de se familiariser avec Parcoursup parce que c’est un moteur de recherche qui proposera 23 000 formations. Vu l’enjeu, ça mérite de l’apprivoiser un peu : regarder comment ça fonctionne. Et se concentrer particulièrement sur les cursus qui vous intéressent, notamment ce qu’on appelle "les attendus", c’est-à-dire les compétences ou les connaissances qui sont requises pour intégrer une formation. C’est très important : ça doit même vous guider, à la fois pour vous assurer que vous correspondez bien aux attentes, mais aussi pour formuler des vœux cohérents et rédiger la lettre de motivation, aussi.



Ce dossier, doit être rempli entre le 15 janvier et le 12 mars. Jusqu’à 10 vœux peuvent être formulés et on peut en ajouter autant (10 de plus) pour des formations en apprentissage. La date ultime, pour finaliser son dossier est fixée au 12 avril. Après, il faudra un peu de patience. Jusqu’à fin mai, début juin pour recevoir les réponses. Elles ne vont pas forcément arriver toutes en même temps, donc là encore : patience. Cette année, quasiment 93% des lycéens ayant formulé des vœux ont reçu au moins une proposition d’admission.