Consommation : le Black Friday approche et les promotions fleurissent

Les mails et les sms annoncent d’ores et déjà des avant-premières et des ventes privées avec des offres alléchantes. C’est tentant, mais la fin d’année est propice aux pratiques frauduleuses, notamment en ligne, ce qui mérite un peu de prudence.

Les promotions sont nombreuses avant le Black Friday qui a lieu le vendredi 29 novembre, imaginons que vous êtes à la recherche d'un produit en particulier. Vous tapez ses caractéristiques sur un moteur de recherche, et vous tombez sur le site qui promet un tarif défiant toute concurrence. Parfois, vous pensez être sur celui d’une enseigne connue, mais attention il ne faut surtout pas se précipiter. Ça vaut le coup d’aller vérifier par vous-même que l’offre y est bien proposée, car certains escrocs usurpent des noms de grandes enseignes pour vous arnaquer. Dans d’autres cas, l’offre provient d’un site inconnu au bataillon. Là, vous pouvez jeter un œil aux mentions légales, pour voir s’il est domicilié en France ou en Europe (c’est mieux, en cas de recours et pour éviter d’éventuels droits de douane). Vous verrez aussi s’il dispose d’un numéro d’enregistrement, que vous pouvez vérifier sur le site de l’Inpi, l'institut national de la propriété intellectuelle.





Sur un moteur de recherche ou sur les marketplaces, les plateformes de vente spécialisés, peuvent vous aiguiller. En revanche, des avis publiés directement sur un site, c’est beaucoup moins sûr. Certains sites affichent des comptes à rebours. Ça sert surtout à vous presser : vous ne vérifiez rien et vous achetez vite. Avec les risques que cela comporte, notamment si vous n’avez pas bien lu le descriptif du produit : Jean-Jacques Latour, expert en cybersécurité, racontait à franceinfo cette histoire hallucinante d’une personne qui a commandé un canapé à un prix défiant toute concurrence et qui a reçu… un canapé miniature ! Comme dans le film, La vérité si je mens 2.

Éviter la précipitation



Il est important le temps, jusqu’au moment de payer, et de bien lire avant de valider, notamment quand un message vous propose de récupérer une petite somme sur votre achat. Assurez-vous que la proposition ne soit pas adossée à un abonnement auquel vous souscrivez en cliquant. Vérifiez aussi que le site utilise le "https" pour un paiement sécurisé.

Une fois l'achat en ligné effectué, il y a en général un délai de 14 jours pour changer d’avis, renvoyer le produit et se faire rembourser. Quoiqu’il arrive, conservez bien la facture et si vous observez qu’il est défectueux, prenez des photos et signalez-le au plus vite. En cas de soucis ou de litiges, vous avez aussi les recours d’un médiateur et du signalement.



