Consommation : attention à l'utilisation du film alimentaire

Pour couvrir le reste d’un gratin, emballer un sandwich ou réchauffer un plat au micro-ondes : chaque année en France, on utilise 1,2 milliard de mètres de film alimentaire, d’après la Fondation GoodPlanet. Ça fait beaucoup de plastique, avec les ravages que l’on sait pour l’environnement et ça n’est pas anodin pour la santé, non plus.

En lisant ce qui est indiqué sur un rouleau de film alimentaire : "ce film convient à tous les aliments, excepté les graisses et les huiles animales, les produits conservés en milieu gras, les fruits à coque, en pâte ou en crème et les sauces à caractère gras comme les mayonnaises, crèmes pour salades et autres mélanges, notamment à base de noix de coco", vous éliminez beaucoup d’aliments ! Pas de fromage, pas de saumon, pas de pâte à tarte… rien qui contienne du gras, tout simplement parce que le plastique utilisé est susceptible de libérer des substances chimiques, notamment de la famille des phtalates, qui peuvent perturber le bon fonctionnement de nos hormones. Or ces phtalates adorent le gras ! Donc les aliments qui en contiennent sont les plus contaminés. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser de film plastique pour les conserver : il faut juste éviter le contact direct avec les aliments.

Des précautions à prendre

Certains films sont voués à la cuisson, là aussi, en évitant tout contact direct avec l’aliment, si possible. Certains emballages le précisent, d’ailleurs. On filme donc le récipient et on peut faire quelques trous à la fourchette avant de lancer le micro-ondes. Pas de four traditionnel, ni de cuisson à l’eau bouillante. On voit, comme ça, des recettes qui consistent à enrouler un ballotin de volaille dans du film alimentaire, avant de le plonger dans l’eau bouillante. Ce n’est absolument pas fait pour !

Certains indiquent qu’ils sont sans parabène, sans phtalate, sans bisphénol A, mais ne précisent pas ce qu’ils contiennent. Nous avons tenté de le savoir, auprès d’un fabriquant, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Quoiqu’il arrive, cela reste du plastique et quand il chauffe au contact d’un aliment, il peut s’y infiltrer et se retrouver dans notre organisme, au bout du compte. Cette pollution de l’organisme aux microplastiques inquiète beaucoup les scientifiques, notamment sur les risques de cancer. Nous vous proposons de revenir aux classiques : l’inox, le verre, la poterie, une assiette en guise de couvercle et le tour est joué.