Comment s'y retrouver dans les labels des produits vendus sur les marchés de Noël ?

Lors de ces marchés de Noël qui vont fleurir jusqu'aux fêtes de fin d'année, il y aura les incontournables chalets de vins chauds et sucreries avec, parfois, la crainte de ne pas trouver que du 100% authentique. Concernant les produits alimentaires, pour commencer, si on se laisse tenter par un nougat ou un saucisson artisanal, on n’a pas envie de se retrouver avec un avatar industriel. Si vous êtes attaché à l’origine d’un produit, vous pouvez repérer la présence des labels IGP, AOC ou AOP. Cette Appellation d’origine protégée, par exemple, garantit que le produit répond à un savoir-faire reconnu, sur un territoire particulier. En France, cela concerne environ 500 produits. Parfois, il n’y a pas de labels et juste un commerçant qui vante la qualité de son produit. Dans ce cas et s’il est lui-même producteur, il peut afficher des photos sur son stand. L’apiculteur qui travaille dans ses ruches, par exemple. Parfois, ça suffit à mettre en confiance, mais si vous avez un doute, n’hésitez pas à faire une recherche rapide sur internet : vous tapez le nom du produit et vous regardez si les informations semblent correspondre en ligne. C’est une bonne façon de recouper l’information.



On trouve aussi des petits objets : déco, figurines, vêtements. Là encore, certaines indications peuvent vous aiguiller, mais il faut bien savoir ce qu’elles signifient. Par exemple, le logo "Made In France" ou "Fabriqué en France", ne veut pas forcément dire que vous achetez 100% français. Une écharpe en laine d’alpaga provenant du Pérou, mais tricotée en France peut bénéficier de cette étiquette. En revanche, méfiez-vous des allégations "designé", "conçu", ou "élaboré" en France. Ça ne garantit rien du tout et c’est très trompeur.

Être attentitf et vigilant

C’est important de prendre le temps et d’observer. Un produit artisanal, fait à la main. C’est une pièce unique ! Il ne sera donc pas parfaitement identique à son voisin. Scrutez donc les petites différences, voire les petits défauts. C’est un gage d’authenticité, et ça fait aussi le charme d’un objet. Après, si vous avez un coup de cœur et que le prix vous convient, peu importe l’origine, faites-vous plaisir.

Le code de la consommation ne prévoit ni reprise, ni remboursement, sur un marché de Noël. Ce sera donc au bon vouloir du commerçant et c’est aussi pour ça que ça vaut le coup de prendre son temps. Mais si vous constatez une situation anormale ou frauduleuse, vous pouvez la signaler à la répression des fraudes via le site signal.conso.gouv.fr