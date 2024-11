Comment bien choisir son dentifrice ?

Face à un marché qui a largement diversifié son offre, le consommateur peut rapidement se tromper sur l'intérêt et l'efficacité de certaines gammes de dentifrices qui comportent parfois des ingrédients nocifs et contre-productifs.

C'est avec surprise que l’UFC-Que Choisir nous apprend, en ce mois de novembre, que plusieurs dentifrices, souvent bios, contiennent du glucose, c’est-à-dire du sucre, dont on sait pourtant qu’il favorise l’apparition de caries. D'où l'importance de prendre garde à la composition de nos dentifrices pour scruter la présence d’ingrédients problématiques comme le sucre.

L’application QuelProduit, proposée gratuitement par Que Choisir, vous propose d'y voir plus clair, dans une offre de dentifrices qui s'est largement diversifiée, parfois au détriment de l'efficacité du produit.

: à lire aussi Tour d’horizon des dentifrices qui promettent de rendre les dents plus blanches

Du bon usage des dentifrices

Parmi eux, les dentifrices blancheurs, qui proposent de retirer les taches causées par le café, le thé, les épices et autres aliments, avec des ingrédients comme la silice, le bicarbonate ou le charbon qui vont polir l’émail. Le problème, c’est qu’à les utiliser régulièrement, ils finissent par l'user, et plus on frotte, plus apparaîtra l’aspect orangé de la dentine, justement recouvert par l'émail. À terme, le dentifrice devient contre-productif s'il est utilisé plus de deux fois par semaine.

Autre gamme proposée, les dentifrices qui s'attaquent à la sensibilité dentaire, ces sensations de chaud-froid très désagréables pour beaucoup de consommateurs. Leur action imperméabilisante peut certes soulager, mais cela ne dure guère longtemps. Il en est de même pour les dentifrices censés lutter contre la mauvaise haleine. Une mauvaise haleine souvent liée à la présence de bactéries qui se nichent dans des recoins difficilement accessibles. Les brossettes interdentaires peuvent alors être une solution, mais si le problème persiste, consulter un professionnel devient nécessaire : la mauvaise haleine peut être liée à d’autres soucis de santé, comme les reflux gastriques.

Le problème ne se limite pas aux dentifrices pour adultes, puisque toute une gamme pour en enfant comporte également des ingrédients potentiellement nocifs. Une fois de plus, c'est une affaire de quantité de fluor, d'autant plus chez les enfants de moins de 6 ans qui ont tendance à avaler le dentifrice. Petit conseil aux parents : pas besoin d'une tartine de dentifrice, l’équivalent d’un petit pois suffit amplement ; un conseil que les parents peuvent également suivre. Autre conseil qui pourrait en surprendre plus d'un : à la fin du brossage, ne vous rincez pas la bouche, mais recrachez simplement l'excès de dentifrice, afin de bénéficier au maximum de ses principes actifs.