Climat : comment mesurer et réduire son empreinte carbone ?

L'empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre générée par les activités humaines. Pour l'année 2023, elle s’élève en moyenne à 9,4 tonnes par habitant. Même si cela reste impalpable, c'est l’équivalent d’un tour de la terre en voiture ou d’une cinquantaine d’ordinateurs portables. Dans notre vie quotidienne, le poste émetteur de gaz à effet de serre le plus important, ce sont nos déplacements. Notamment en avion et en voiture. Cela représente un tiers de notre empreinte carbone. Ensuite l’habitat et l’alimentation, pèsent pour 1/5e. Après, on peut ajouter nos équipements, nos loisirs, et nos achats.

Vendée Globe : la construction des navires de course face au défi de l’empreinte carbone

Il est possible de mesurer son empreinte carbone grâce à un simulateur mis en ligne par l’Ademe, l’agence de la transition écologique. Il s’agit de répondre à des questions du quotidien sur le mode de circulation, l'alimentation, le mode de chauffage utilisé, ses voyages, etc. Au bout du compte, vous obtenez une estimation de votre bilan carbone.

Quelques conseils pour réduire son empreinte carbone

Pour agir et réduire son empreinte carbone, le premier levier sur lequel on peut jouer, ce sont nos déplacements. Selon Marc Cottignies, ingénieur au service Transports et Mobilités de l’Ademe, en matière de gaz à effet de serre, l’ordre de grandeur est le même, entre 1 km en voiture et 1 km en avion. Mais on parcourt beaucoup plus de kilomètres quand on prend l’avion ! Si possible, on peut aussi limiter ses trajets en voiture ou envisager de passer à l’électrique : cela génère deux à trois fois moins d’émissions qu’un modèle thermique.

Côté alimentation, l’idéal serait de limiter la viande et de privilégier les produits locaux, qui voyagent peu. Il faut savoir que la moitié de notre empreinte carbone est associée aux importations. Et puis il y a les petites habitudes à prendre : soigner ses objets pour les faire durer, éteindre ses appareils au lieu de les laisser en veille, limiter les achats compulsifs.