Châtaigne ou marron... attention à la confusion !

Je ne sais pas comment vous la préférez : salée ou sucrée, en velouté, en gâteau ou dans la farce d’une volaille. Ce qui est sûr, c’est que la châtaigne est un fruit d’automne, par excellence : deux tiers des Français en consomment, surtout en ce moment, et jusqu’aux fêtes de fin d’année. Une personne sur trois l’apprécie fraîche, mais, en réalité, seul un Français sur quatre en achète.

La châtaigne se ramasse en forêt en automne. Mais dans ce cas, attention à ne pas la confondre avec le marron. Il y a quelques années, suite à une étude menée avec les centres antipoison, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) estimait que plus d’une confusion de plante sur dix concernait la châtaigne et le marron. Or, si la châtaigne est comestible, le marron est toxique, en le mangeant, on risque de développer des troubles digestifs : des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements, notamment.

Attention, quand on parle de marrons glacés et de crème de marron, le terme "marron" désigne, en réalité, des châtaignes de gros calibre. Donc, sur l’étiquette, il est indiqué que vous achetez des marrons, mais ce que vous mettez à la bouche, ce sont bien des châtaignes. Les marrons, ou marrons d’Inde, sont les fruits du marronnier, comme vous en avez peut-être croisé dans la cour de récréation, à l’école.

Comment distinguer les châtaignes des marrons ?

Pour commencer, il faut être attentif à l’environnement : dans les villes, les parcs ou les cours d’école, on trouve généralement des marronniers. Les châtaigniers, eux, sont plutôt implantés dans les bois et dans les forêts.

Ensuite, on regarde la bogue, c’est-à-dire l’enveloppe. Celle de la châtaigne présente de nombreux et longs piquants. À l’intérieur, on trouve généralement deux ou trois châtaignes, de forme triangulaire et aplaties, assorties d’une sorte de petit plumeau sur la pointe. Alors que le marron est souvent seul et arrondi, dans une bogue comptant moins de pics, assez courts.

Dernier conseil, que je vous transmets de la part d’Annick Desbrus, qui cultive les châtaignes en Ardèche : quand vous les avez ramassées, trempez-les dans l’eau. Si certaines flottent, c’est qu’elles ont séché au soleil ou qu’un ver est passé par là et qu’elles sont vides. Si elles coulent, c’est bon. Il n’y a plus qu’à les cuisiner.