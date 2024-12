Bien choisir un jeu ou un jouet pour un enfant

Pour les achats de cadeaux pour les enfants, pour Noël comme pour els autres périodes, il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Un jouet acheté à prix cassé peut cacher une contrefaçon et donc un mode de fabrication qui passe sous les radars. Même risque si vous achetez en ligne, via une marketplace : certains produits ne respectent pas les normes de sécurité. Or cette norme – CE –, quand elle est indiquée sur le produit, vous garantit que le jouet a été testé sous différents aspects : mécanique, chimique, pour s’assurer qu’il ne risque pas de s’enflammer, aussi. Tout ça pour éviter les risques, quand votre enfant l’aura dans les mains. Attention aussi à certains objets que l’on peut trouver sur des marchés de Noël, mais qui ne sont pas forcément des jouets : une poupée traditionnelle ou artisanale, par exemple. Ce n’est pas un jouet.





Assurez-vous que le jouet est adapté à l’âge de l’enfant. Regardez sur l’emballage, certains produits portent la mention "ne convient pas aux enfants de moins de trois ans". C’est une façon d’éviter de mettre entre les mains des petits des produits potentiellement dangereux pour eux, qui mettent tout à la bouche et qui pourraient donc s’étouffer avec une petite pièce. D’ailleurs, n’hésitez pas à manipuler le jouet pour vous assurer que tout est bien attaché (les yeux d’une peluche ou d’une poupée), que le boîtier à piles est bien inaccessible, fixé par des petites vis, qu’il n’y a pas un cordon qui pourrait étrangler un enfant. Vous pouvez aussi consulter le site rappel conso : ces derniers jours, une peluche, une voiture électrique et une baguette magique lumineuse ont ainsi été rappelés pour risques de blessure, de brûlure ou d’étouffement.

Le jeu vidéo star pour les ados



Les envies changent et à partir de 10 ans, la star, c’est le jeu vidéo ! Pour les parents et grands-parents qui n’y connaissent rien, mais qui veulent faire plaisir, sachez qu’il existe une classification par âge, un peu comme pour les films. C’est le système PEGI qui vous permet de savoir si le jeu est adapté à l’âge de votre enfant. Pas sur le niveau de difficulté, mais plutôt sur le contenu : Est-ce qu’il fait peur, comporte un langage grossier ou des scènes de violence, etc. Tout cela est évalué et donne lieu à une signalétique, que vous retrouvez sur les boîtes de jeux sous forme d’icônes pour vous indiquer l’âge minimum recommandé : 3, 7, 12, 16 et 18 ans.