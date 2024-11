Attention à la provenance des clémentines

On adore déguster la clémentine, ce petit agrume, en dessert ou pour le goûter. Dans la grande famille des clémentines, les prix peuvent varier du simple au double, d'une enseigne à l'autre et parfois dans la même enseigne, de quatre à huit euros le kilo, selon qu’elles viennent d’Espagne ou de Corse, par exemple. Ces écarts s'expliquent par le prix de la main-d’œuvre, plus élevé en France, c'est un paramètre à prendre en compte, tout comme le transport aussi, pour gagner le continent. La clémentine corse doit prendre le bateau et le camion, alors que l’Espagnole ne traverse pas la mer. La clémentine de Corse bénéficie d’une IGP, l’Indication géographique protégée, qui garantit un terroir et encadre les pratiques. Elle est, par exemple, ramassée à la main et aucune substance chimique n’est utilisée après la récolte. Ça ne veut pas dire que les autres clémentines sont trop traitées. Elles doivent toutes respecter des normes et la réglementation. Mais c’est un label et une réputation qui pèsent aussi sur le prix.

Comment les différencier ?



Normalement, le commerçant est tenu d’indiquer la provenance des fruits et légumes qu’il vend, mais les primeurs que franceinfo a contactés ont indiqué qu’il y avait de la fraude. Certains trichent en vendant des clémentines étrangères au prix de la Corse, la seule clémentine française. Il va falloir être attentif. Outre les petites feuilles et la peau lisse, que l’on retrouve aussi sur des fruits espagnols, la clémentine de Corse a une spécificité : son dessous vert, que les professionnels appellent son "petit cul vert". C’est un élément distinctif.

D'une façon générale, il faut qu’elles soient fermes et si elles portent des feuilles, qu’elles soient bien vertes. Soyez aussi attentifs au pédoncule, le petit nombril, qui attachait le fruit à la branche. Il doit être présent et ne pas se détacher facilement, sinon, c’est le signe que la clémentine a commencé à sécher. On peut consommer ces clémentines jusqu’au mois de janvier. Ensuite, ce sont les mandarines qui prennent le relais, jusqu’en avril. Des agrumes, toujours, mais beaucoup plus acides.