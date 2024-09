Attention à l'automne et à ses jours qui raccourcissent, plus dangereux sur la route

Un petit rappel pour les automobilistes : le piéton est prioritaire sur le passage piéton ! En voiture, donc, on ralentit, parce que l’obscurité peut empêcher de repérer un piéton qui s’apprête à traverser. Donc on prend le temps, en ce début d’automne. C’est aussi le bon moment pour faire passer un check up à la voiture : vérifier les essuie-glaces, le réglage des feux et la climatisation, qui permet de désembuer les vitres. Sans ça, ou avec des vitres sales, il y a des reflets qui empêchent de voir correctement les piétons.

On s’intéresse maintenant à ceux qui roulent à vélos ou trottinette. Et qui ont aussi des obligations, pour être bien visibles : un feu blanc à l’avant, une lumière rouge à l’arrière.… Ce qu’on appelle des catadioptres, vous savez ce sont ces petites plaques, qui réfléchissent la lumière. Il en faut à l’avant, à l’arrière, sur les côtés et sur les pédales du vélo. Le gilet de sécurité est obligatoire à trottinette, partout, de nuit, à vélo, seulement hors agglomération. Mais en réalité, tout le monde devrait en porter un, quand la visibilité est insuffisante. Comme le casque : pas obligatoire pour les adultes, ni à vélo, ni en trottinette, mais chaudement recommandé. D’ailleurs, pour les trottinettes, ça vaut le coup de l’assortir d’une lumière à l’arrière : comme l’explique l’Association Prévention Routière, le feu arrière est très bas et donc, peu visible par les autres usagers de la route.

Et les piétons ? Que doivent-ils faire, à part être très prudents ? Se concocter une garde-robe automne/hiver de circonstance. De nuit, si vous êtes habillés en noir, vous êtes visibles par une voiture, phares allumés, à 28 mètres seulement. C’est à peu près la distance dont elle a besoin pour s’arrêter, quand elle roule à 50 km/heure. Mais si vous vous équipez correctement, vous devenez visible 5 fois plus tôt. La tenue idéale est des vêtements clairs, ou colorés ou encore mieux, fluo. Ça permet d’être bien vus dans ce moment critique de la journée, entre chien et loup.

Et pour la nuit noire, on ajoute des accessoires réfléchissants. Des gants, un brassard, le fameux gilet jaune (qui existe aussi en orange et en vert, d’ailleurs). Il existe même des colliers de chiens réfléchissants. Vous pouvez aussi acheter des stickers que vous collez sur le cartable, le sac à dos, le manteau qui permettent donc d’être vus, à la lumière d’une voiture. On en trouve en ligne ou dans les magasins de sport notamment, unis ou à motifs. Le brassard ou la plaquette d’autocollants, c’est aux alentours de 5 euros.