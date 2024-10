Alimentation : des oeufs peut-être contaminés à la salmonelle retirés de la vente

Si vous avez, dans votre réfrigérateur, des œufs achetés ces dernières semaines au supermarché, attention avant de les consommer : certains lots font l’objet d’une procédure de rappel, car ils pourraient s’avérer dangereux pour votre santé. En cas de consommation, vous pourriez être victime d’une intoxication alimentaire car ces œufs sont, potentiellement, contaminés à la salmonelle.

C’est une bactérie qui se transmet à l’homme et qui peut donner la gastro-entérite, avec des symptômes tels que des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales. Ces signes peuvent apparaître sous quelques heures et jusqu’à trois jours après l’ingestion, parfois accompagnés de fièvre et de maux de tête. On sait aussi qu’ils peuvent être plus intenses chez les personnes fragiles : jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées et immunodéprimées.

Que faire si on présente ce genre de symptômes ?

Dans ce cas, mieux vaut consulter votre médecin traitant en lui précisant bien la situation. Généralement, la gastro-entérite passe d’elle-même sous quelques jours, mais le médecin pourrait aussi prescrire des antibiotiques, notamment à une personne fragile. Si vous avez mangé des œufs mais que vous n’avez pas de symptômes dans la semaine qui suit, ne vous inquiétez pas : pas besoin d’aller chez le médecin.

Les oeufs concernés ont été vendus un peu partout en France, dans de nombreuses enseignes : chez Carrefour, U, Auchan, Intermarché, Leclerc, Maximo et Lidl. Ils sont également distribués via les Restos du cœur. Ces œufs sont commercialisés par boîtes de six, de dix ou de 12, dont la date de consommation recommandée peut aller jusqu’au 31 octobre. Parmi les marques : Tout Frais tout français, Douce France, Ovalis, Poitou Œufs, Carrefour Original. Il y a aussi un produit sans marque, distribué chez Lidl. Pour toute précision, consulter ce site, qui montre des photos des boîtes et indique les numéros de lots concernés.

Si on a des boîtes de ces œufs au frigo, on ne les consomme pas, évidemment. On peut les rapporter dans le magasin d'achat ou contacter le service consommateur, et être remboursé. Un dernier conseil général : les œufs doivent être conservés au réfrigérateur. C’est ce que recommande l’Institut Pasteur pour limiter le risque de prolifération des salmonelles.