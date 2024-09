Alimentation : attention aux infections lorsque vous mangez du fromage

Pas facile de choisir, entre toutes les variétés de fromage, on en dénombre pas moins de 1200 rien qu’en France. Il y a les pâtes dures, comme l’emmental, le parmesan ou le comté, ceux qui contiennent le plus de calcium, et les pâtes molles, comme le camembert. Il y a aussi la différence entre fromages au lait cru et au lait pasteurisé. "Pasteurisé", cela signifie que le lait a été chauffé pour détruire certains micro-organismes indésirables, avant d’être caillé et moulé pour en faire du fromage. Le lait cru, lui, ne subit pas ce traitement thermique. On lui attribue souvent un goût plus typique, mais les fromages qui en sont issus sont aussi plus sensibles à d’éventuelles contaminations.

Les autorités de santé nous indiquent que, sur la dernière décennie, la consommation de fromage est responsable d’un tiers des épidémies de listériose, une infection rare, mais potentiellement grave, et de 60% d’infections à Escherichia Coli. Cette bactérie connue pour favoriser l'apparition de la fameuse gastro, peut aussi être à l'origine à de troubles plus sévères.

Respecter la chaîne du froid

Des rappels de produits contaminés ont d'ailleurs concerné, mi-septembre, une tome aux fleurs, une bûche de chèvre, une mozzarella di Bufala. Actuellement, plus d’un quart des rappels d’aliments concernent des produits laitiers, en très grande majorité des fromages au lait cru. Il est très important de respecter la chaîne du froid et la date limite de consommation qui es indiquée sur l’emballage. Ne pas hésiter à demander conseil au fromager, si besoin. Il y a trois profils à qui la consommation de fromage au lait cru est déconseillée : les jeunes enfants (surtout avant cinq ans), les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. D’ailleurs, la presse suisse rapporte ces jours-ci qu’un hôpital a décidé de ne plus servir aucun fromage au lait cru : même pas la raclette locale !

Ce qui est sûr, c’est qu’il vaut mieux éviter les fromages moelleux, notamment, type reblochon, morbier ou Mont d’Or. Il vaut mieux choisir un fromage à pâte pressée cuite comme l’emmental, le beaufort ou le gruyère. Si vous avez du fromage au réfrigérateur, vous pouvez aller jeter un œil sur le site rappel.conso.gouv.fr où sont répertoriées toutes les alertes sur les produits dangereux.