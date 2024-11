Une brochure pour se préparer à la guerre, les Pics d'Or et des dons de sang : ça dit quoi ce 19 novembre ?

Ce mardi 19 novembre, les Suédois ont reçu une brochure pour les inciter à se préparer à une attaque, les Pics d'Or ont récompensé les pires dispositifs anti sdf partout en France et un record européen de don du sang se prépare.

Ce mardi 19 novembre, c'est le 1000e jour de guerre en Ukraine et cinq millions de Suédois ont reçu une brochure des autorités pour les inciter à se préparer à une catastrophe naturelle, une attaque nucléaire ou une guerre. Un guide de 32 pages pour savoir quoi faire et quelles denrées ou quels documents préparer. Le pays modernise et dépoussière aussi ses abris antiatomiques. Les Suédois pensent bien-sûr à une attaque de leur voisin russe, mais cette brochure est un acte de prévention qui n'est pas nouveau, une première version avait été diffusée en 2018.

La cérémonie des Pics d'Or a récompensé ironiquement ce lundi soir les pire dispositifs anti sdf partout en France. Organisée par la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal logement, cette troisième édition des Pics d'Or a été la première où le grand public a pu voter dans une des catégories. Les villes de Lyon, Le Mans, Paris ou encore Nangis (Seine-et-Marne) ont été pointée du doigt.

On ne connaissait pour avoir mis des "ratio" sur X à Emmanuel Macron et Elon Musk, Arkunir se lance avec le streamer Farès Bichard pour battre le record européen de don du sang. Les deux créateurs espèrent réunir 4 000 donneurs à l'Hôtel de Ville de Paris entre le 28 novembre et le 1er décembre.

