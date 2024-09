Ce mardi 17 septembre, l'influenceur d'extrême-droite Le Raptor enchaîne les fausses informations sur le réchauffement climatique, P.Diddy accusé de plusieurs viols a été arrêté à New York, et la chanteuse Nilusi grandit en puisant dans ses racines.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mardi 17 septembre, après deux ans de silence sur YouTube, la figure de la fachosphère Ismaïl Ouslimani, alias "Le Raptor" (anciennement "Raptor Dissident"), a refait surface ces derniers jours. "Je suis de retour pour anéantir l'escroquerie climatiste", prévient-il mais enchaîne les fausses informations set les raccourcis trompeurs sur les effets du réchauffement climatique.

Le rappeur américain P. Diddy a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi, à New York. Âgé de 54 ans, il est visé depuis début juillet par une plainte d'une ancienne actrice de films X, Adria English, pour agression sexuelle. Au total, neuf plaintes ont été déposées contre l'interprète de "Bad boy for life" depuis novembre 2023.

Et puis, elle s'était surtout fait connaître chez les Kids United en 2014. Dix ans plus tard, Nilusi a bien grandi et, à 24 ans, elle semble avoir repris en main son projet musical. Après avoir écrit un des tubes de l'été, "Alibi", pour la chanteuse néerlando-iranienne Sevdaliza et Yseult, la jeune artiste amorce en ce début du mois de septembre une mue. Avec "Tereneka", elle promet un album de R&B aux sonorités sri-lankaises qui ne manquera pas d'attirer la curiosité.

