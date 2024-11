Un harceleur témoigne, les grands électeurs peuvent-ils trahir Trump et la chanson la plus mystérieuse d'internet : ça dit quoi ce 7 novembre ?

Ce jeudi 7 novembre, un harceleur témoigne de son combat actuel contre le harcèlement scolaire, un auditeur se demande si on ne peut pas assister à un retournement de situation aux États-Unis et un des mystères les plus appréciés d'internet vient d'être percé.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 7 novembre, pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement, un ancien harceleur témoigne sur franceinfo. Valentin Viiti a 25 ans aujourd'hui, mais en 2011, lorsqu'il entrait au collège, le harcèlement scolaire n'était pas aussi connu. Il appelle aujourd'hui à mieux comprendre les harceleurs qui "le sont un peu malgré eux" pour mieux lutter contre le phénomène.

Un auditeur de "Ça dit quoi" se demande si les plus de 270 grands électeurs remportés par Donald Trump peuvent tout de même finir par le trahir. Spoiler : c'est déjà arrivé, mais ils n'ont jamais été assez nombreux pour remettre en cause le résultat de l'élection présidentielle.

Et puis c'est un mystère vieux de 40 ans qui vient enfin d'être percé grâce aux internautes. "La chanson la plus mystérieuse" a enfin un nom : "Subway of your minds", du groupe FEX. Je t'explique dans la vidéo ci-dessous l'histoire de ce titre découvert en 1984.

