"Terrenoire" invité spécial, France-Israël bien calme et Mike Tyson vs Jake Paul : ça dit quoi ce 15 novembre ?

Ce vendredi 15 novembre, "Terrenoire" dévoile son nouveau titre sur "Ça dit quoi", le match entre la France et Israël s'est soldé par un match (bien) nul et des tribunes sans incident majeur, et Mike Tyson remonte sur le ring pour un combat étonnant contre un Youtubeur.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 15 novembre, "Terrenoire" fait l'honneur à ton podcast d'y dévoiler son nouveau titre plein d'espoir pour la vie, "un chien sur le port". Quatre ans, c'est le temps qu'il a fallu au groupe stéphanois pour bien orchestrer son retour après un premier album récompensé d'une Victoire de la musique, catégorie "révélation masculine", en 2022. Son deuxième album, "protégé.e", est prévu pour le 24 janvier 2025.

Drôle d'ambiance en tribunes pour le match France-Israël, classé à "haut risque", jeudi soir. Seulement 16 611 spectateurs ont assisté, disséminés dans les 80 000 places du Stade de France, au match nul (0-0) qui qualifie tout de même les Bleus pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Un bref incident a tout de même eu lieu en tribunes.

Et puis, ce sera "la plus grande soirée de tous les temps", promet Netflix qui diffuse cette nuit, à 1h30, le combat de boxe qui va faire remonter Mike Tyson sur le ring... à 58 ans, et contre un adversaire de 27 ans ! Jake Paul est un Youtubeur aux 60 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. De son côté, la légende "Iron Tyson" est en faillit et ce combat devrait lui rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros.

