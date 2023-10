PODCAST. Règles à l'école, massacres en Israël et le rap roi de Spotify : ça dit quoi ce 11 octobre ?

Ce mercredi 11 octobre, l'association Règles élémentaires révèle que les règles sont facteur de stress et de moqueries pour 80% des jeunes filles, le monde découvre les massacres en Israël et les rappeurs sont les plus écoutés par les Français sur Spotify.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 11 octobre, c'est la journée internationale des droits des filles. À cette occasion, un baromètre de l'association Règles élémentaires révèle que les règles sont un facteur de stress et de moqueries pour 80% des jeunes filles qui sont pubères de plus en plus jeunes. 20% d'entre elles sont menstruées dès l'école primaire. Elles manquent d'informations et de solutions pour gérer leurs règles pendant la scolarité.

En Israël, le dernier bilan fait état de plus de 3 000 morts de part et d'autres, dont 1 200 du côté israélien. La plupart sont des civils qui ont été victimes d'actes terroristes dans plusieurs villages. Les témoignages se multiplient à propos de femmes et d'enfants tués dans leurs maisons et les otages font l'objet d'une bataille de chiffres. L'armée israélienne a officiellement recensé et confirmé 50 otages et disparus quand le Hamas prétend avoir fait 130 otages.

Et puis à l'occasion des 15 ans de Spotify, on découvre que les rappeurs Jul, Ninho et Damso sont les artistes préférés des Français, alors que la pop-rock anglaise était en tête en 2008. Pour mettre tout le monde d'accord, je te fais découvrir EMPRS dans cet épisode, qui vient de sortir son premier album.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h sur franceinfo.fr, sur la nouvelle chaîne WhatsApp de franceinfo ou sur toutes les plateformes de podcast :