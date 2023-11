PODCAST. Pas de rentrée après la tempête, antisémitisme et musée du jeu vidéo : ça dit quoi ce 6 novembre ?

Ce lundi 6 novembre, plus d'une vingtaine de collèges et de lycées ne rouvrent pas pour la rentrée après des dégâts causés par la tempête Ciaran, plus de 1 000 actes antisémites recensés en moins d'un mois en France et un projet de musée du jeu vidéo reçoit le soutien d'Emmanuel Macron.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 6 novembre, c'est la rentrée ! Enfin... pas pour tout le monde puisque après le passage de la tempête Ciaran, plus d'une vingtaine de collèges et lycées de Bretagne et de la Manche ne peuvent pas rouvrir dans l'immédiat. "Ces établissements scolaires " ont" été touchés plus ou moins durement par la tempête Ciaran et ses dégâts ", explique l'académie de Rennes sur son site internet.

Près d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce que, sur cette même période, plus de 1 000 actes antisémites ont été recensés en France. Le premier secrétaire du Parti socialiste appelle "toutes les forces politiques", sauf le Rassemblement national, à un rassemblement contre l'antisémitisme prochainement.

Et puis, Emmanuel Macron apporte son "soutien" au projet d'ouverture en France du plus grand musée du jeu vidéo au monde, porté par le Youtubeur "Tev" qui a déjà collecté plus de 2,2 millions d'euros grâce à plus de 30 000 contributeurs à un financement en ligne.

