Ouverture d'une COP29 déjà critiquée, le match France-Israël à haut risque et un Vendée Globe pas écolo : ça dit quoi ce 11 novembre ?

Ce lundi 11 novembre, la COP29 sur le climat s'ouvre dans une Azerbaïdjan très critiquée, la rencontre de football entre la France et Israël sera sécurisée par 4 000 forces de l'ordre après les violences à Amsterdam, et un appel pour verdir les règles du Vendée Globe.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 11 novembre, il est temps de "montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort", déclare le chef de l'ONU Climat à l'occasion de l'ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan. Dans un pays qui a déjà prévu d'augmenter ses productions de gaz et de pétrole, les défenseurs de l'environnement doutent de l'efficacité des deux semaines de négociations à venir entre 200 délégations venues du monde entier.

Le match de Ligue des Nations France-Israël prévu jeudi 14 novembre est en passe de battre le record de la plus petite affluence pour un match des Bleus au stade de France. Seulement 20 000 billets ont trouvé preneurs, après les violences de la semaine dernière à Amsterdam et toujours sur fond de guerre entre Israel et le Hamas. 4 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour ce match.

Et puis, alors que le Vendée Globe s'est élancé dimanche, le skipper Stan Thuret dénonce une nouvelle fois la course au large "qui ne fait pas de bien à la planète". Selon lui, la course à la voile est incompatible avec l'urgence climatique.

