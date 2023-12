PODCAST. Mineurs et alcool, professeurs menacés et bénédiction pour les couples homos : ça dit quoi ce 19 décembre ? écouter (5min)

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mardi 19 décembre, témoignages d'adolescents qui réussissent à s'acheter de l'alcool. Ils n'ont même pas besoin d'adultes pour en consommer, alors qu'un sondage réalisé par la Ligue contre le cancer révèle que 70% de Français majeurs trouvent acceptable de faire goûter de l'alcool aux mineurs pendant les fêtes de fin d'année.

Un enseignant témoigne après avoir été victime sur TikTok de menace de mort par une élève qu'il avait sanctionné. "Je jette toujours un regard derrière moi quand j'entre au collège", explique-t-il à France Inter.

Et puis le pape François a approuvé lundi la bénédiction des couples homosexuels. Elles ne pourront se faire qu'en dehors des messes, lors de moments spontanés et ne doivent surtout pas s'apparenter à un mariage, même dans les vêtements portés, précise le Vatican.

"Ça dit quoi" t'invite à participer à des épisodes spéciaux pour Noël ! Un évènement t'a marqué en 2023 et tu aimerais qu'on l'aborde ? Une thématique de 2024 t'intéresse et tu voudrais qu'on en parle ? Présente-toi et envoie-nous tes questions et tes réactions à cet évènement par message vocal ici.

En se basant sur les premiers vocaux qu'on a reçus, on t'invite à nous parler de ces thématiques :

Mort de Nahel et émeutes du début de l'été

Harcèlement scolaire et ce qui ne va pas à l'école

Les influenceurs et les explications entre Booba et Magali Berdah

Les nouveaux combats écolos (Méga-bassines, autoroute A9, collectif Just stop oil...)

Grève à Hollywood et grève des techniciens français des séries et téléfilms

Guerre entre Israël et le Hamas

Guerre en Ukraine

Jeux olympiques de Paris-2024

Élections européennes de 2024

Élection présidentielle américaine de 2024

L'explosion de l'intelligence artificielle

L'actu des jeux vidéos avec de nombreuses sorties en 2023 et attendues pour 2024

