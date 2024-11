"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Marine Le Pen sera-t-elle candidate à la prochaine élection présidentielle ? Rien n'est moins sûr depuis les réquisitions du procureur dans le procès des assistants parlementaires du FN. Il demande cinq ans de prison et cinq ans d'inéligibilité pour la candidate naturelle du RN. Le tribunal rendra sa décision dans les prochains mois.

Dans un contexte à "haut risque" selon la police, seulement 12 000 à 13 000 spectateurs assisteront au match de Ligue des nations entre la France et Israël. Près de 4 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, ce jeudi à 20h45 au stade de France. Pour les supporters israéliens, "ce n’est même plus du football ou du sport".

Et puis, la sexualité a connu des "changements majeurs" en France au XXIe siècle, révèle l'Inserm. Les pratiques sont ainsi "plus variées", moins hétéronormées, plus tardives aussi chez les jeunes et les rapports moins fréquents... Le niveau de violences demeure en revanche inquiétant.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 8h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"