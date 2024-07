Ce vendredi 12 juillet, Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou seront les porte-drapeaux français pour les JO, le président américain a confondu Volodymyr Zelensky avec celui qu'il ne fallait pas et, dans "Ça dit quoi cet été", Hassna nous raconte ce qu'elle a prévu à la rentrée.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 12 juillet, on connaît les porte-drapeaux de l'équipe de France olympique ! La lanceuse de disque Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manaudou emmèneront les Bleus lors de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine, le 26 juillet prochain.

Lors d'une longue conférence de presse jeudi, le président américain Joe Biden, de plus en plus contesté, a démontré sa maîtrise de dossiers internationaux notamment. Il a toutefois commis d'énormes boulettes, appelant notamment le président ukrainien "président Poutine", relançant les doutes sur son état de santé.

Et puis, chaque mardi et vendredi de cet été, retrouve "Ça dit quoi cet été" dans ton podcast habituel, en collaboration avec l'association Chemins d'avenirs qui accompagne dans leurs projets des jeunes des zones rurales et des petites villes. Pour ce deuxième épisode, Hassna prépare son déménagement à deux heures de chez ses parents. Elle entre à l'Université et veut devenir journaliste !

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"