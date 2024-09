Ce lundi 23 septembre, le nouveau gouvernement français entre en fonction sous la menace d'une motion de censure, l'ONU s'inquiète de la nouvelle dimension que prend la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais, et les Youtubeurs McFly et Carlito sont-ils en train de devenir influenceurs écolos ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 23 septembre, le Premier ministre Michel Barnier a réuni son nouveau gouvernement pour un petit-déjeuner avant des passations de pouvoir dans plusieurs ministères. Marqué à droite, ce gouvernement est déjà sous la menace d'une motion de censure. Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle à s'en débarrasser "aussi vite que possible".

Israël multiplie les frappes sur le Liban et conseille aux habitants de "s'éloigner des zones utilisées" par le Hezbollah. Dimanche, le secrétaire général de l'ONU s'était inquiété que le Liban devienne un "autre Gaza", en allusion à la guerre dans le territoire palestinien entre Israël et le Hamas, allié du Hezbollah.

Et puis, plus de 100 000 personnes ont calculé leur empreinte carbone depuis une vidéo postée par les Youtubeurs McFly et Carlito avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. La vidéo, visionnée plus de 1,2 million de fois, se base sur le simulateur MyCO2, développé par le cabinet de conseil Carbone 4 cofondé par Jean-Marc Jancovici.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 8h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"