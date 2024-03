PODCAST. Le nouchi remplace le Français, baisse de la natalité et salaires de footballeurs : ça dit quoi ce 21 février ?

Ce jeudi 21 mars, "Ça dit quoi" se met au nouchi pour la semaine de la francophonie, le renouvellement des générations ne sera plus assuré d'ici 2050 au niveau mondial et Kylian Mbappé est évidemment le joueur le mieux payé de la Ligue 1.

"Weeey c'est Léo, cê côman... do ?"

Ce jeudi 21 mars, en pleine semaine de la francophonie, "Ça dit quoi" s'essaie au nouchi, qui est la langue la plus parlée par les jeunes en Côte d'Ivoire. Cet argot inspire de plus en plus la langue française, alors que 60% de francophones vivent déjà sur le continent africain.

La planète va-t-elle finir par se dépeupler ? C'est possible, selon une étude menée par des scientifiques de l'université de Washington. En 2050, le taux de fécondité descendra sous les 2,1 enfants par femme dans les trois quarts des pays du monde. Le renouvellement des générations ne sera donc plus assuré.

Et puis Kylian Mbappé est de loin le joueur de foot le mieux payé du championnat français, avec six mois d'euros bruts par mois, selon l'enquête annuelle du journal L'Équipe. Le joueur du PSG gagne 100 fois plus que la Parisienne la mieux payée Marie-Antoinette Katoto, 200 fois plus que le salaire moyen à Clermont-Ferrand... et 3 400 fois plus que le SMIC.

