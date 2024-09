"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 13 septembre, est un jour redouté par les "paraskevidékatriaphobes", ceux qui ont peur des vendredis 13. Une croyance renforcée par les 12 films d'horreur consacrés au tueur en série fictif Jason Voorhees et qui remonte en fait à la Bible. D'autres préfèrent y voir un jour de chance, comme les loteries qui en profitent pour organiser des superlotos.

La fake news des migrants haïtiens "mangeurs de chats et de chiens" relayée par Donald Trump lors de son débat contre Kamala Harris, risque de lui coûter la présidentielle. La Maison Blanche a réagi jeudi soir, dénonçant des "propos immondes qui mettent des vies en danger". Donald Trump a annoncé qu'il refusait de débattre une nouvelle fois contre sa rivale démocrate, alors que 63% des spectateurs de CNN estiment qu'il a raté le premier rendez-vous.

Et puis ça s'annonce comme un des plus gros succès de l'année sur le YouTube français, mais aussi au cinéma ! Avant de mettre sa vidéo en ligne sur la plateforme samedi, Inoxtag dévoilera ce vendredi en avant-première dans plusieurs cinémas s'il a réussi ou non son ascension des 8 800m du mont Everest. Plus de 200 000 places ont été vendues en quelques heures.

