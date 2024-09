La Karmine Corp inaugure son stade, la vie chère en Martinique et Black Mirror : ça dit quoi ce 20 septembre ?

Ce vendredi 20 septembre, le "Blue wall" de la Karmine Corp va pouvoir découvrir sa nouvelle maisons, aux Arènes d'Evry, les raisons de la colère en Martinique et le retour de la série d'anthologie Black Mirror, en 2025 sur Netflix.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 20 septembre, pour la première fois en France et en Europe, un club d'esport inaugure son propre stade. La Karmine Corp s'installe pour cinq ans aux Arènes de l'Agora, près de Paris à Evry (Essonne). Fraîchement rénovée, la salle peut accueillir 3 000 personnes. La KC espère y organiser une dizaine d'évènements par an.

Pourquoi la vie coûte si cher en Martinique ? L'île des Antilles est confrontée à des manifestations et des violences depuis plusieurs jours. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC) dénonce les coûts de transport des produits importés en bateau ou en avion, leur taxe supplémentaire, et les marges décidées par les distributeurs en situation de quasi-monopole.

Et puis la saison 7 de Black Mirror se confirme pour 2025. Dans une courte vidéo publiée sur X, la série d'anticipation qui montre les potentiels désastres des progrès technologiques a dévoilé les noms de certains des acteurs et actrices qui participeront aux six épisodes de cette nouvelle saison.

