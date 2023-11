PODCAST. L'ultradroite veut en découdre, procès Samuel Paty et des concerts de femmes : ça dit quoi ce 27 novembre ?

Ce lundi 27 novembre, on sort d'un week-end marqué par des actions violentes de l'ultradroite à Paris et dans la Drôme, le premier procès dans l'affaire Samuel Paty débute et "Les femmes s'en mêlent" propose des concerts à travers toute la France.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 27 novembre, l'enquête s'intéresse à des groupuscules néonazis, suspectés d'être à l'origine d' un projet d'expédition punitive à Romans-sur-Isère (Drôme). Environ 80 membres de l'ultradroite venus de toute la France se sont rassemblés dans le quartier de la Monnaie, d'où sont originaires trois des neuf personnes mises en examen après la mort du jeune Thomas à Crépol. Aux cris de "la rue, la France, nous appartient", certains étaient armés de couteaux et de coups de poing américains.

À LIRE AUSSI : Treize personnes interpellées après des tags de croix gammées à Paris

Le premier procès dans l'affaire de l'assassinat terroriste en 2020 du professeur Samuel Paty s'ouvre ce lundi à Paris. Cinq anciens collégiens sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné l'enseignant au terroriste. Une sixième adolescente, âgée de 13 ans à l'époque, comparaît pour "dénonciation calomnieuse". Elle avait menti en racontant que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de sortir de sa classe pour montrer des caricatures du prophète Mahomet.

Et puis le festival "Les femmes s'en mêlent" se poursuit jusqu'au samedi 2 décembre. 35 villes accueillent des concerts d'artistes féminines partout en France. Des dizaines de projets d'artistes indépendantes et la création musicale au féminin sont ainsi présentés au public. " L'idée, c'est que les artistes se retrouvent sur plusieurs dates pour qu'elles passent du temps en tournée, sur scène et en backstage, en majorité avec des femmes ", explique le fondateur du festival Stéphane Amiel.

"Ça dit quoi" t'invite à participer à des épisodes spéciaux pour Noël ! Un évènement t'a marqué en 2023 et tu aimerais qu'on l'aborde ? Une thématique de 2024 t'intéresse et tu voudrais qu'on en parle ? Que ce soient les élections européennes de 2024, les JO de Paris, les émeutes suite à la mort de Nahel, le harcèlement scolaire, les catastrophes naturelles ou tout ce que tu veux ! Présente-toi et envoie-nous tes questions et tes réactions à cet évènement par message vocal ici.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo ou sur toutes les plateformes de podcast :