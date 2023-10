PODCAST. Israël, Palestine, grève de la soif et Jeux paralympiques : ça dit quoi ce 9 octobre ?

Ce lundi 9 octobre, plus de 500 cibles ont été frappées en Palestine par Israël qui riposte après l'attaque surprise du Hamas samedi, le militant écolo Thomas Brail entame une grève de la soif contre l'autoroute A69 et la billeterie des Jeux paralympiques ouvre à 10h.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 9 octobre, Israël riposte après l'attaque surprise menée samedi par des combattants palestiniens. "Plus de 500 cibles" ont été frappées dans la nuit, selon l'armée israélienne et des combats sont toujours en cours en Israël autour de la bande de Gaza. Plus de 1 100 personnes sont mortes, dont environ 700 Israéliens et 400 Palestiniens. La plupart sont des civils. Dans cet épisode, "Ça dit quoi ?" revient aussi sur ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis 70 ans.

À écouter aussi : cet épisode de "Salut l'info !" datant de 2021 pour mieux comprendre le conflit entre Israël et la Palestine (à partir de 5'50")

Après 39 jours de grève de la faim contre le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, le militant écologiste Thomas Brail va entamer ce lundi une grève de la soif qui mettra en grand danger sa vie. 1 500 scientifiques, dont certains spécialisés dans l'aménagement du territoire et le changement climatique, demandent dans une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron d'abandonner un projet qui "n'a pas de sens".

Et puis la billetterie des Jeux paralympiques de Paris 2024 ouvrira à 10h. 2,8 millions de billets seront mis en vente pour assister aux 549 épreuves, comme le para-cyclisme, le volley-ball assis ou encore le cécifoot, qui auront lieu du 28 août au 8 septembre dans les mêmes sites de compétition que les Jeux olympiques.

