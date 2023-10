PODCAST. Israël et Gaza expliqués au lycée, Norman et endométriose : ça dit quoi ce 12 octobre ? écouter

Ce jeudi 12 octobre, des profs d'Histoire-Géo expliquent le conflit israélo-palestinien à leurs élèves, l'enquête pour viol visant Norman est classée sans suite et le RN propose une loi sur l'endométriose.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 12 octobre, et depuis le début de la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, des professeurs d'Histoire-Géographie ont pris l'initiative d'expliquer le conflit israélo-palestinien sous un nouvel angle, alors qu'il est déjà au programme des classes de 3e et de Terminale. Une façon aussi de répondre aux questions des élèves qui, pour certains, ont par exemple été étonnés que la Tour Eiffel soit illuminée aux couleurs du drapeau israélien alors qu'elle n'a jamais arboré celles du drapeau palestinien.

L'enquête pour viol et corruption de mineur visant Norman Thavaud a été classée sans suite mercredi. Le YouTubeur aux 11 millions d'abonnés et âgé de 36 ans était accusé par plusieurs jeunes filles de les avoir manipulées pour obtenir des nudes ou même avoir des relations sexuelles avec elles. Le classement sans suite ne veut pas dire que les victimes ont menti mais que les infractions ne sont pas suffisamment caractérisées. Les plaignantes annoncent d'ailleurs qu'elles vont déposer une nouvelle plainte.

Et puis, l'endométriose revient sur le devant de la scène politique. Après les députés LFI en janvier 2022, le Rassemblement national va également proposer ce jeudi une loi sur cette maladie inflammatoire et douloureuse qui consiste en un développement extérieur de la muqueuse normalement présente à l'intérieur de l'utérus. Les députés RN proposent que les femmes et personnes menstruées qui en souffrent bénéficient du statut d'affection longue durée qui permettrait de rembourser à 100% leurs soins et de mieux rembourser les arrêts maladie.

